Brad Pitt riprende il ruolo di Cliff Booth in un nuovo progetto firmato da Quentin Tarantino e David Fincher. Il film, ambientato a Los Angeles nel 1977, unisce pulp e noir. Disponibile da novembre 2024 in cinema e su Netflix.

Brad Pitt torna a vestire i panni del suo celebre stuntman Cliff Booth, personaggio che gli ha conferito la statuetta dell'Oscar nel 2020 per il film "C'era una volta a... Hollywood". Questa nuova avventura cinematografica segna una collaborazione tripartita straordinaria tra l'attore, il regista Quentin Tarantino e il cineasta David Fincher. Il progetto, intitolato "Le nuove disavventure di Cliff Booth", promette di esplorare gli aspetti più oscuri e pulp della figura dello stuntman, allontanandosi dalla semplice continuazione per Offerire un nuovo episodio distinto nella sua storia.

Un thriller noir ambientato nella Los Angeles del 1977

La narrazione si svolge nel 1977, un anno cruciale per l'industria cinematografica statunitense segnato dall'uscita del film "Guerre stellari" e da una trasformazione radicale del volto di Hollywood. In questo contesto di cambiamento, il protagonista si reinventa assumendo molteplici ruoli: diventa proiezionista al New Beverly Cinema, proprietà dello stesso Tarantino, barman e un fixer esperto. Questo "risolutore di problemi" opera per conto dei grandi Studios cinematografici, preferendo metodi ingegnosi e poco ortodossi alle vie legali tradizionali per risolvere le crisi dei suoi clienti.

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Trama e dinamiche tra ricatti, estorsioni e azione

Il filo conduttore della trama prende vita quando Cliff Booth riceve una telefonata dall'agente Karen Crosby, interpretata da Elizabeth Debicki. La chiamata riguarda un suo cliente, Charlie Peters, interpretato da Scott Caan, una star televisiva nota per eseguire in prima persona le proprie spettacolari scene d'azione. Questo incontro dà inizio a una complessa disavventura che include elementi di ricatto, estorsione, combattimenti, corse con auto da sfascio e incontri con personaggi pericolosi come fratelli killer filippini. La vicenda è costellata da elementi tipici del cinema di Tarantino, come riferimenti alle sigarette Red Apple e al genere Blaxploitation.

La fusione tra lo stile di Tarantino e quello di Fincher

Il film rappresenta una creatura mitologica che fonde il pulp con il thriller, unendo le visioni di due registi iconici. Se da un lato troviamo le citazioni meta-cinematografiche e i rimandi ai romanzi di Elmore Leonard, dall'altro emerge il tocco distintivo di David Fincher. La regia di Fincher, autore di "Fight Club", conferisce all'opera un tono più cupo e a tratti sinistro, distinguendosi dalla leggerezza tipica di altri suoi lavori. Questa atmosfera ombra si riflette anche nell'interpretazione di Brad Pitt, che mostra una vena violenta e oscura inedita nel suo personaggio, mantenendo al contempo il suo inconfondibile fascino e la sua ironia.

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Il cinema come intrattenimento di massa e prospettive future

Attraverso il personaggio di Karen Crosby, ex critica cinematografica allieva di Pauline Kael, il film propone una riflessione critica sulla natura del cinema contemporaneo. Viene definita l'opinione che il cinema non sia necessariamente arte pura, ma piuttosto un intrattenimento di massa paragonato a "un hamburger per le masse". Questo tema sottolinea l'approccio pragmatico del protagonista e la sua posizione nel mondo dello spettacolo. Mentre Tarantino si prepara a debuttare a teatro a Londra con la farsa "The Popinjay Cavalier", rimane nell'aria l'attesa per il suo decimo e ultimo film, che promette di chiudere un'era storica della regia.

Uscita nelle sale e piattaforma digitale nel 2024

Il pubblico potrà accedere a questa nuova avventura di Cliff Booth seguendo una doppia strategia di distribuzione internazionale. Le nuove disavventure di Cliff Booth sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 26 novembre 2024. Successivamente, la piattaforma di streaming Netflix metterà a disposizione il film dal 23 dicembre 2024, permettendo così a un pubblico più vasto di scoprire le trame intricate e le atmosfere uniche di questo progetto collettivo. L'uscita coincide con l'inizio della stagione cinematografica invernale, consolidando la posizione di punta del film nel panorama del thriller moderno.