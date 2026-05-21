This news article discusses the importance of brain longevity, outlines the five tips for maintaining a young brain over 65, the factors that influence dementia prevention, and discusses the aging projection and concept of longevity in Italy, along with healthcare expertise.

Brain Longevity , i cinque consigli per mantenere giovane il cervello: alimentazione, movimento e benessere interiore sopra i 65 anni Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 45% dei casi di demenza può essere prevenuto.

L'Università di Tucson ha studiato un metodo basato su 5 atteggiamenti quotidianedi e un metodo scientifico per mantenere giovane il nostro cervello. Lo hanno studiato in Arizona, all'Alzheimer's Research e Prevention Foundation di Tucson, e oggi arriva in una dimora specializzata in pazienti over 65, che il 22 e 24 maggio 2026 nella residenza Guild Living di Siena guiderà un ritiro su questa disciplina.

L'Italia è un paese che invecchia, e la proiezione dell'età media nei prossimi anni continuerà ad alzarsi, perché il tasso di natalità nel nostro paese tocca ormai i minimi storici. Secondo le statistiche, circa il 45% dei casi di demenza può essere prevenuto agendo in particolare su alcuni fattori di rischio, e valorizzando invece le sane abitudini che aiutano a mantenere giovani le nostre cellule cerebrali.

Una visione complessiva di alimentazione, gestione dello stress, esercizio fisico e mentale e benessere spirituale si è dimostrata utile per poduzocarte al decadimento cognitivo, specie dopo i 60 anni. Fondamentale è: la capacità di nutrire l'anima con arte e bellezza.

Poi forse la cosa più importante è la capacità di seguire le proprie passioni, Past President della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e Docente ordinario di Geriatria all'Università di Firenze, in primo luogo, il concetto stesso di longevità è molto cambiato, perché oggi i nostri longevi sono persone che vogliono continuare a dedicarsi a ciò che amano, ai loro hobby, a conoscere. Una longevità felice e appagante ruota intorno al benessere del corpo, ma anche della mente e dello spirito, al di là della sola condizione fisica.

In questo contesto, coltivare lo stimolo a mantenersi attivi, seguire le proprie passioni e non perdere il senso di scopo è fondamentale per contrastare il declino emotivo e cognitivo, che è poi all'origine di molte delle forme di demenza. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste Ostiamare è in Serie C, il capitano: «Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi.

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