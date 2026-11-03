Brasile conclude COP30 con piani per energia rinnovabile e foreste

Il Brasile termina la presidenza della COP30 presentando roadmap per la transizione energetica e la protezione delle foreste, evidenziando la necessità di investimenti concreti.

Brasilia ha chiuso la propria presidenza annuale del processo climatico delle Nazioni Unite presentando strategie dettagliate per contrastare la deforestazione e accelerare il passaggio ai combustibili puliti. L'obiettivo è spingere i governi a tradurre in azioni concrete gli accordi climatici internazionali sottoscritti in passato, superando la fase meramente negoziale.

Dettagli Core e Meccanismo delle Roadmap

La presidente della COP30, Andre Correa do Lago, ha sottolineato che la priorità assoluta non è avviare nuove trattative, ma impegnarsi nell'attuazione immediata delle misure già concordate. Ha dichiarato a Reuters che è necessario modificare radicalmente l'approccio dei governi rispetto alla crisi climatica, portando al tavolo ministri delle finanze, dell'infrastruttura e dei trasporti.

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La transizione lontano dai combustibili fossili e la riduzione della deforestazione sono considerate essenziali per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali, obiettivo fissato durante gli accordi di Parigi nel 2015. Tuttavia, raggiungere questa meta richiede un impegno senza precedenti e risorse finanziarie massicce.

Il Brasile ha cercato di formalizzare una roadmap per la transizione energetica, basata sul consenso di oltre cento paesi raggiunto alla COP28 di Dubai nel 2023. Tale accordo prevedeva il triplicamento della capacità di energia rinnovabile entro il 2030, con fasi distinte per la valutazione dei sistemi energetici nazionali e lo sviluppo di piani di transizione specifici.

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Posizioni degli Stakeholder e Opinioni Contrastanti

Nonostante il supporto europeo, il piano non ha ottenuto un consenso unanime a causa dell'opposizione di importanti nazioni produttrici di petrolio. Questi paesi temono che le misure possano minare una fonte primaria di entrate nazionali, creando un forte squilibrio nelle dinamiche diplomatiche del summit climatico.

André Correa do Lago ha affermato che la negoziazione necessaria è già avvenuta e che l'unica via rimane l'implementazione pratica delle promesse fatte. Ha invitato i leader a concentrarsi sull'azione concreta piuttosto che su nuovi dibattiti teorici che non portano a risultati tangibili.

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso mese ha evidenziato come l'obiettivo di 1,5 gradi Celsius sia diventato sempre più difficile da raggiungere. Questa situazione riflette le tensioni persistenti tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo riguardo agli oneri economici della mitigazione climatica.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La prossima vertice climatico, la COP31, si terrà ad Antalya in Turchia a partire dal 9 novembre. Il presidente della summit, Murat Kurum, ministro turco dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, ha dichiarato che l'agenda si concentrerà sull'implementazione basata su dialogo, consenso e azione, piuttosto che su nuove promesse.

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Per quanto riguarda la protezione delle foreste, la roadmap proposta dal Brasile non è stata inclusa nell'accordo finale della COP30. Questo riflette disaccordi profondi sul finanziamento della protezione forestale, con le Nazioni Unite che stimano la necessità di aumentare i fondi annuali da 84,5 miliardi di dollari nel 2023 a oltre 300 miliardi entro il 2030.

Il Brasile ha proposto la Tropical Forests Forever Facility, un fondo sovrano che fornisce pagamenti continui ai paesi che preservano le proprie foreste. Al termine della COP30, questa iniziativa aveva raccolto 7,6 miliardi di dollari, vicini all'obiettivo di 10 miliardi di dollari dichiarato da Correa do Lago.

Il Brasile continua a monitorare l'operatività delle agenzie ambientali, come l'IBAMA e l'ICMBio, durante le operazioni di contrasto alla deforestazione nella foresta amazzonica. Queste azioni, come ispezioni e sequestri di tronchi, rimangono cruciali per garantire l'applicazione delle normative sulla conservazione della biodiversità e la protezione degli ecosistemi tropicali.