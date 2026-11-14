Brasile Giappone 3-2: Ancelotti Espulso, Sakamoto Gol nel Recupero

Il Brasile cede 3-2 contro il Giappone a Singapore. Carlo Ancelotti e Raphinha espulsi. Sakamoto firma il gol della vittoria nel recupero per la rivincita nipponica.

Il Brasile guidato dal tecnico Carlo Ancelotti subisce una sconfitta sorprendente per 3-2 contro il Giappone nel match disputato al National Stadium di Singapore. La partita, inizialmente concepita come una verifica tattica per consolidare i meccanismi della nazionale verdeoro, si è trasformata in un pomeriggio ad alta tensione conclusosi con un epilogo amaro per la Seleção. I nipponici colgono così la loro personale rivincita, cancellando le pene subite durante l'ultimo Mondiale proprio a opera dei sudamericani.

La Dominanza Nipponica nell'Autoritativo Avvio

La prestazione della nazionale brasiliana inizia con un avvio troppo morbido, permettendo alla formazione allenata da Hajime Moriyasu di non perdere alcuna occasione per approfittare degli errori difensivi. Al quindicesimo minuto, il giocatore giapponese Takefusa Kubo rompe l'equilibrio in campo sfruttando una rapida azione offensiva che scatena le prime proteste da parte della panchina e dei tifosi sudamericani per un presunto fallo avvenuto all'inizio della manovra. Il Brasile accusa subito il colpo tattico e fisico, subendo una pressione costante che non tarda a fare effetto.

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Appena quattro minuti più tardi, esattamente al diciannovesimo minuto di gioco, la squadra di Moriyasu raddoppia il vantaggio con una precisione chirurgica. Un cross basso lanciato dalla destra del campo viene intercettato e finalizzato con una zampata vincente di Keito Nakamura sul secondo palo, lasciando senza risposta la difesa brasiliana. Sotto di due reti e in evidente difficoltà nella gestione del possesso palla, la Seleção si aggrappa disperatamente al talento individuale del proprio giocatore più rappresentativo per cercare di rimontare.

La Risposta di Vinícius Júnior e il Parziale Riallineamento

Il Brasile tenta di reagire sfruttando la classe tecnica dei propri assi, e al trentatreesimo minuto ci riesce. Vinícius Júnior trova il guizzo necessario per accorciare le distanze in classifica, rimettendo in carreggiata i suoi compagni prima dell'intervallo e portando il punteggio sul 2-1. Tuttavia, il nervosismo cresce rapidamente nella seconda frazione di gioco, alimentato da un contatto in area tra Tanaka e Raphinha al quarantaduesimo minuto che l'arbitro giudica regolare, provocando forti perplessità sul campo.

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Al rientro dagli spogliatoi, il Brasile alza il baricentro di gioco cercando di pareggiare. Dopo un intervento salvifico del portiere nipponico Suzuki su un tiro di Raphinha e una serie di cambi tattici attuati da Ancelotti, è ancora Vinícius Junior a prendere la scena principale intorno alla mezz'ora del secondo tempo. Ricevuto palla sulla sinistra sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il giovane attaccante salta il diretto marcatore e disegna un destro a giro che bacia il palo interno, siglando il 2-2 e facendo credere a un immediato pareggio.

Il Gol di Sakamoto e le Espulsioni di Ancelotti e Raphinha

Quando la partita sembra ormai indirizzata verso un pareggio meritato, arriva la doccia fredda per i brasiliani. Nel quarto minuto di recupero, Sakamoto approfitta di una lettura difensiva rivedibile, complice anche un'uscita incerta del portiere Pedro Morisco, e firma il decisivo 3-2 che manda in estasi la squadra giapponese. Il risultato chiude definitivamente l'incontro e lascia la nazionale verdeoro con un amaro sapore in bocca.

L'epilogo del match è segnato da forti polemiche e aggressività. La panchina brasiliana esplode contro il direttore di gara per la gestione degli ultimi minuti e, in particolare, per il recupero concesso dalla quarta ufficiale. Per le violente proteste contro il terzo uomo, vengono espulsi sia Raphinha sia Carlo Ancelotti. Un finale drammatico che lascia più di un interrogativo sulla tenuta difensiva della Selecao e sulla capacità di gestire le situazioni di alta pressione nei momenti cruciali del torneo.