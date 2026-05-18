Brasile: le compagnie aeree riducono la frequenza di voli e posti a causa della crisi energetica in Medio Oriente

L'aumento esponenziale del prezzo del petrolio e del cherosene per aviazione ha costretto le compagnie aeree brasiliane a ridurre la frequenza di voli, posti e frequenze in tutto il Paese. Il settore teme inoltre che la fine, prevista per il 31 maggio, degli incentivi fiscali governativi sul cherosene possa aggravare ulteriormente i costi operativi delle compagnie aeree brasiliane.

Le compagnie aeree brasiliane hanno tagliato a maggio 93 voli al giorno a causa dell'impennata del prezzo del petrolio e del forte aumento del cherosene per aviazione, cresciuto del 99% da febbraio dopo tre rincari consecutivi decisi da Petrobras.

La crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente sta costringendo il settore a ridurre rotte, posti disponibili e frequenze in tutto il Paese, privilegiando i collegamenti più redditizi e tagliando quelli meno sostenibili economicamente. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Anac) elaborati dall'Associazione brasiliana delle imprese aeree (Abear), l'offerta prevista per maggio è scesa da 67.980 a 65.100 voli, con circa 14 mila posti in meno al giorno.

A giugno il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente, con una riduzione stimata di altri 121 voli quotidiani. Azul ha annunciato un taglio del 5% dell'offerta di posti tra maggio e giugno, spiegando che continuerà a ridurre la capacità 'se necessario', mentre le tariffe per le prenotazioni future sono già aumentate del 30%





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