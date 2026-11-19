Il presidente Lula da Silva nominerà presto il successore di Durigan. I nomi in lizza per dirigere l'economia sono il vicepresidente Alckmin e il governatore Fonteles, mentre i mercati reagiscono.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si sta avvicinando alla nomina del suo prossimo ministro delle Finanze, con una decisione attesa per la prossima settimana. Secondo sei fonti a conoscenza delle intense trattative, questa mossa chiave mira a tranquillizzare gli investitori preoccupati per le prospettive economiche del Paese dopo la rielezione di Lula.

I due candidati principali per la guida economica

I favoriti per la carica sono attualmente il vicepresidente Geraldo Alckmin e il governatore rieletto del Piauí, Rafael Fonteles. Fonteles, un matematico di formazione le cui politiche fiscali hanno contribuito a risanare i conti dello Stato, è visto con favore dai mercati finanziari. Il suo nome ha guadagnato slancio negli ultimi giorni dopo essersi concentrato sulla formazione del suo governo statale. Alckmin, al contrario, porta con sé la reputazione di conservatore fiscale e di promotore di riforme moderate nella finanza pubblica.

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Reazioni dei mercati e preoccupazioni fiscali

Le attività brasiliane hanno subìto una forte vendita dopo la rielezione di Lula il 25 ottobre, in parte a causa delle incertezze sulle finanze pubbliche. I mercati guardano con attenzione alla figura che guiderà il Ministero dell'Economia per stabilizzare la situazione. Fonteles è considerato un candidato solido per la sua esperienza tecnica, mentre Alckmin è valutato per la sua capacità di gestire le riforme strutturali con cautela.

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Dilemmi costituzionali e vincoli politici

La selezione presenta sfide logistiche significative per entrambi i candidati. Alckmin sarebbe difficile da rimuovere se necessario, poiché Lula avrebbe difficoltà a dimettere il proprio vicepresidente. Fonteles, da parte sua, affronta un problema simile: come governatore appena rieletto, le sue dimissioni per assumere un ruolo ministeriale lo renderebbero di fatto "inlicenziabile" da parte del presidente, secondo un senatore alleato di Lula.

Il futuro del governo e prossimi passi

Il presidente ha già informato l'attuale ministro delle Finanze, Dario Durigan, che probabilmente non rimarrà in carica. Lula ha espresso irritazione per le speculazioni sui media riguardo al suo gabinetto, ribadendo che le nomine saranno annunciate esclusivamente da lui. La inaugurazione di Lula è prevista per il 5 gennaio 2027, e l'annuncio completo della squadra ministeriale potrebbe richiedere del tempo, come accaduto nel 2022.