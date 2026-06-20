Brasile, vittoria per 3-0 contro Haiti: doppietta di Martinelli e gol di Vinicius Junior

Il Brasile supera senza problemi l'Haiti nella seconda giornata del girone C dei Mondiali. I gol di Martinelli (doppietta) e Vinicius Junior fissano il risultato sul 3-0, garantendo il primo posto nel gruppo e l'eliminazione matematica per Haiti. Ottima prestazione di Paquetà e di tutta la fase offensiva verdeoro.

Il Brasile batte l' Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C dei Mondiali . La partita si decide nei primi minuti: al 24' Gabriel Jesus, subentrato al posto di un infortunato Raphinha, serve in area Martinelli che insacca per il vantaggio.

Al 36' lo stesso Martinelli raddoppia con un tiro da fuori area, approfittando di una respinta del portiere. Nel recupero del primo tempo, al 48', Vinicius Junior chiude i conti con un gol in contropiede, sfruttando un lancio perfetto di Paquetà. L'infortunio di Raphinha, costretto a uscire per un problema muscolare, costringe il CT a modificare i piani, ma la squadra reagisce bene. Nella ripresa, l'ingresso di Endrick non porta al gol: gli viene annullata una rete per fuorigioco.

L'Haiti subisce la seconda sconfitta e viene eliminata matematicamente, mentre il Brasile si porta in testa al gruppo C. La prestazione brasiliana è dominata dal centrocampo offensivo, con Paquetà che distribuisce gioco e Vinicius Junior che si dimostra l'elemento più pericoloso, come evidenzia anche la heatmap della partita che mostra la sua posizione costante sulla fascia sinistra. Oltre ai gol, il Brasile mostra anche un ottimo lavoro difensivo, con Cunha che, partito titolare, si sacrifica anche in fase di non possesso.

La vittoria per 3-0 conferma i favori del Brasile per il passaggio del turno





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