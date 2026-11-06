BRAVE a Santa Marta: Empowerment Economico per le Donne in Colombia

Il progetto BRAVE a Santa Marta supporta le donne vulnerabili con formazione e credito. Un modello di cooperazione che raggiunge quasi il 90% di continuità aziendale.

Il progetto BRAVE a Santa Marta in Colombia rappresenta una risposta strutturata alle difficoltà economiche affrontate dalle donne vulnerabili nel nord del Paese. Questa iniziativa mira a trasformare piccole attività artigianali e commerciali in strumenti concreti di indipendenza finanziaria e riscatto sociale. L'intervento si concentra su formazione professionale, accesso al credito e supporto tecnico per superare barriere storico-culturali.

Formazione e Accesso al Credito come Strumenti di Cambiamento

Il progetto BRAVE a Santa Marta fornisce alle partecipanti gli strumenti necessari per avviare e gestire attività economiche sostenibili. Le beneficiarie, spesso vittime di violenza, migrazione forzata o discriminazione, ricevono supporto nella realizzazione di imprese familiari legate alla vendita di prodotti locali o a servizi basati su competenze specifiche come sartoria, ricami e acconciature.

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Dallatana di CESVI sottolinea che l'obiettivo è dotare le donne di capacità decisionali per autodeterminarsi. Il progetto non si limita all'avvio, ma accompagna le partecipanti nella fase di consolidamento, garantendo che le attività continuino a generare reddito nel tempo. Questo approccio olistico è fondamentale in un contesto dove lo sviluppo economico deve andare di pari passo con la sicurezza e l'autonomia personale.

La cooperazione italiana supporta queste azioni attraverso un monitoraggio continuo dei risultati. I dati raccolti nei primi tre anni di sperimentazione dimostrano l'efficacia di un modello che integra finanziamento iniziale, formazione continua e accompagnamento tecnico. Questo metodo mira a modificare concretamente la posizione delle donne all'interno delle famiglie e delle comunità locali.

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Barriere Strutturali e Pregiudizi Culturali nel Mercato

Alessi, esperto del settore, evidenzia come l'accesso al credito rimanga uno degli ostacoli principali per le donne imprenditrici. Presentarsi davanti alle banche con la stessa autorevolezza degli uomini richiede un impegno costante contro i pregiudizi radicati. Esiste infatti una disparità di trattamento: a parità di progetto, le donne sono spesso considerate meno preparate sul piano economico e manageriale rispetto agli uomini.

Questa discriminazione è confermata da dati statistici rilevanti nel Caribe colombiano. Le donne avviano attività imprenditoriali 1,25 volte più frequentemente degli uomini, ma soltanto il 3 per cento riesce a consolidarle nel lungo termine. Il 44 per cento delle imprenditrici segnala costi elevati dei fattori di produzione come barriera primaria, mentre il 34 per cento riferisce di rifiuti di finanziamento dovuti a insufficienti referenze.

Ulteriori ostacoli includono spazi di vendita limitati per il 38 per cento delle partecipanti e discriminazione diretta per il 19 per cento. Queste sfide colpiscono particolarmente le donne migranti e quelle in situazioni di estrema vulnerabilità. La difficoltà non è solo finanziaria, ma anche culturale, richiedendo un cambiamento profondo nelle pratiche istituzionali e commerciali.

Solidarietà Operativa e il Modello MUVA Emprende

Il progetto BRAVE a Santa Marta promuove una solidarietà basata sulla condivisione pratica di risorse, contatti e competenze tra le partecipanti. Questa approche supera la competizione per risorse limitate, creando una rete di mutuo sostegno che rafforza l'intera comunità imprenditoriale femminile. La collaborazione è vista come una strategia vincente per superare le singole fragilità.

Il 24 agosto 2026 è stata costituita ufficialmente l'associazione MUVA Emprende con 69 socie fondatrici. Questo gruppo ha l'obiettivo di organizzare fiere, costruire partnership strategiche e sviluppare strumenti di mutuo aiuto concreti. Tra gli strumenti previsti figurano fondi condivisi per l'emergenza e una banca del tempo per lo scambio di servizi professionali senza costi monetari.

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Le socie si sono già organizzate in settori economici specifici, tra cui alimentazione, bellezza e commercio al dettaglio. Questa specializzazione permette una maggiore efficacia nella negoziazione e nella visibilità sul mercato. La struttura associativa mira a creare un fronte unito che possa dialogare con le istituzioni e le banche con maggiore peso contrattuale.

Risultati Quantificabili e Prospettive Future

I risultati conseguiti dal progetto BRAVE a Santa Marta sono incoraggianti e misurabili. La percentuale di continuità delle imprese avviate dalle partecipanti si è avvicinata al 90 per cento nei primi tre anni di attività. Questo dato conferma che il supporto continuo e la formazione specifica sono determinanti per il successo a lungo termine delle piccole imprese femminili.

Garantire un reddito stabile permette alle donne di mantenere le proprie famiglie e di ritrovare fiducia nelle proprie capacità. L'autonomia economica diventa così il primo passo verso una piena riqualificazione sociale e personale. Il progetto dimostra che investire nelle donne vulnerabili genera un effetto moltiplicatore positivo sull'intera comunità.

Questa esperienza potrebbe diventare un modello da replicare in altri territori, adattandolo alle specificità locali. La soluzione richiede tuttavia di considerare attentamente le condizioni di sicurezza e il contesto culturale di ogni area. L'obiettivo finale è creare reti resilienti che resistano alle crisi economiche e sociali, garantendo stabilità e dignità alle donne che le guidano.