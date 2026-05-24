La pandemia ha complicato molto l’intero sistema sanitario europeo, mostrando come alcune strutture non siano state in grado di rispondere ai bisogni di assistenza urgenti. Ad esempio in Germania, secondo una indagine, quasi un quarto dei medici di cura e dell’assistenza sanitaria generale ha lasciato il lavoro a causa del sovraffollamento e della pressione psicologica. Un quadro anche italiano, dove in Italia l’89% dei pronto soccorso italiani opera in condizioni di sottorganico pluviale, ovvero sotto l’organico previsto a fronte del carico宾居. Questo non è nuovo, ma ciò che ha fatto emergere le condizioni di lavoro quasi in tutte le unità sanitarie è la pandemia COVID-19. I medici di medicina d’urgenza si trovano al limite in tutto il continente, Fino al 70% dei reparti non trovano posto letto a causa del crowding, mentre quelli di medicina d’urgenza si trovano ad affrontare l’elevato stress

Barelle nei corridoi per quasi un giorno intero, medici insufficienti, infermieri allo stremo e giovani professionisti sempre più prossimi al burnout. La fotografia scattata dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (Simeu) non racconta soltanto la crisi dei pronto soccorso italiani: descrive un modello sanitario europeo che mostra segni evidenti di cedimento strutturale.

Secondo l’indagine presentata al XIV Congresso nazionale Simeu, il 89% dei pronto soccorso italiani opera oggi in condizioni di sottorganico. Per coprire i turni, le strutture ricorrono a medici ‘gettonisti’, prestazioni aggiuntive e contratti libero-professionali. Una soluzione tamponata che, nelle parole del presidente Simeu Alessandro Riccardi, ‘non è più accettabile come modello strutturale’.

Il dato più drammatico riguarda però il cosiddetto boarding: il 70% dei reparti segnala pazienti bloccati in barella in attesa di un posto letto, con tempi medi di permanenza che arrivano a 23 ore. Un fenomeno che congestando i pronto soccorso finisce per rallentare l’intera macchina ospedaliera, aumentando tensioni, errori e abbandono del personale. L’allarme italiano si inserisce in un quadro europeo sempre più crítico





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