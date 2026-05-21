Brazil raises spending block to stay within fiscal cap

Il ministro delle Finanze Dario Durigan ha affermato che i blocchi di spesa verranno aumentati tra i ministeri per aiutare il governo brasiliano a raggiungere il tetto di spesa previsto per quest'anno. Tuttavia, il governo non ha intenzione di ricorrere ad un blocco della spesa, a meno che non si possa dimostrare una potenziale mancanza dell'obiettivo fiscale dell'anno.

Il governo brasiliano dovrebbe aumentare il blocco di spesa dei ministeri per restarci nell'ambito del tetto di spesa previsto per quest'anno. Il blocco attuale ammonta a 1,6 miliardi di reais (320 milioni di dollari).

Buona parte delle entrate federali ha coincideso con le stime, ma il governo dovrebbe continuare su un percorso graduale verso il consolidamento fiscale, che include l’adozione di misure per frenare l'aumento delle spese. L'obiettivo di ricavare un surplus primario dello 0,25% del PIL per quest'anno, con una tolleranza di ± 0,25% nei bothidi, potrebbe anche subire uno slittamento.

Il governo ha programmato la pubblicazione del rapporto delle entrate e delle spese bimestrale per le ore 15.00 locale (1800 GMT) di venerdì





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