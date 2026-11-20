Breean Hansteen ha abbandonato il settore tech per costruire una tiny house nel Maine. Due anni di vita off-grid, senza elettricità né acqua, raccontati con gratitudine e semplicità.

Breean Hansteen, una professionista trentatreenne originaria della Pennsylvania, ha radicalmente trasformato il proprio stile di vita abbandonando la carriera nel settore tecnologico per costruire una Tiny House nel Maine. Questa piccola abitazione, con una superficie di tredici metri quadrati, è completamente scollegata dalle infrastrutture pubbliche, priva di collegamenti elettrici e di rete idrica tradizionale. La decisione di intraprendere questa strada è stata presa dopo due anni di isolamento volontario, un periodo durante il quale Hansteen ha documentato la propria esperienza su TikTok, diventando un riferimento per chi cerca alternative alla vita urbana convenzionale.

La scelta di lasciare il lavoro tecnologico

Fino a due anni fa, l'idea di vivere senza luce elettrica né acqua corrente era lontana dai piani di Hansteen. La svolta è arrivata quando si sentiva intrappolata nel proprio impiego nel mondo tech, una condizione che ha portato a una profonda insoddisfazione professionale. La proposta è arrivata da un'amica proprietaria di un terreno nel Maine, che ha offerto alla giovane la possibilità di costruire una propria abitazione da zero. La reazione iniziale di Hansteen è stata di rifiuto, ma dopo una notte di riflessione, ha accettato l'offerta, vedendo nella Tiny House una versione più stabile e accogliente del campeggio.

Also read Savona, tragedia durante una battuta di caccia: due uomini perdono la vita nei boschi di Quiliano

Costruzione e adattamento alla natura selvaggia

Il processo di adattamento è iniziato immediatamente, con Hansteen che ha acquistato un vecchio camper su Facebook Marketplace. Con l'aiuto del padre, ha ristrutturato il veicolo per utilizzarlo come residenza temporanea durante il primo anno, parallelamente alla costruzione della Tiny House. I lavori di costruzione sono stati completati in tre o quattro mesi, mentre la giovane continuava a lavorare a tempo pieno, spostandosi tra l'ufficio e il cantiere. La casa è stata completata giusto in tempo per l'inverno, permettendo a Hansteen di trasferirsi stabilmente nella nuova abitazione nel febbraio dell'anno successivo.

Advertisement

Sfide igieniche e gratitudine per la comunità

Uno degli aspetti più discussi della vita di Hansteen è la gestione igienica senza servizi tradizionali. L'abitazione non dispone di un bagno interno convenzionale, ma utilizza un sistema di compostaggio che coinvolge trucioli di pino e un secchio per i rifiuti. Questa soluzione, sebbene efficace, richiede un adattamento mentale e pratico significativo, come ha chiarito la stessa protagonista in diversi video su TikTok. Nonostante le sfide, Hansteen esprime profonda gratitudine verso l'amica che le ha fornito il terreno e verso la comunità che si è creata attorno a questa esperienza di convivenza sostenibile.

Proiezioni future e ritorno in Pennsylvania

Ora consapevole dei requisiti necessari per replicare questo stile di vita, Hansteen guarda al futuro con l'obiettivo di tornare nel suo Stato d'origine, la Pennsylvania. L'intento è quello di avvicinarsi alla famiglia e di fondare una nuova comunità off-grid, utilizzando le competenze acquisite durante questi due anni di esperienza nel Maine. La giovane non ha intenzione di tornare a un lavoro tradizionale, trovando nella semplicità della vita rurale una soddisfazione personale che il settore tecnologico non poteva offrirle.