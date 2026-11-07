Brenner Basis Tunnel Se attacco hacker: gruppo Everest nel mirino

Cyber-attacco al mega-tunnel alpino da parte del gruppo filorusso Everest. Dati aziendali compromessi, indagini in corso. Nessun impatto sui lavori.

Un'ondata di cyber-attacchi ha colpito le infrastrutture critiche in Europa, colpendo direttamente il Brenner Basis Tunnel. La società che gestisce l'opera, Bbt Se, ha confermato che il mega-tunnel alpino è diventato il bersaglio di hacker nelle scorse settimane. L'incidente si è verificato a metà ottobre, interrompendo la tranquillità dei progetti infrastrutturali di grande rilievo.

Conferma ufficiale e isolamento dei sistemi

Bbt Se ha dichiarato che i cyber-criminali sono riusciti ad accedere parzialmente ad alcuni dati aziendali disponibili in rete. L'azienda ha agito rapidamente isolando i sistemi informatici coinvolti per contenere l'intrusione. Il caso è stato immediatamente denunciato alle autorità competenti per avviare le procedure investigative del caso.

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Impatto operativo e indagini in corso

L'azienda ha rassicurato il pubblico affermando che l'incidente non ha avuto alcun impatto sulla costruzione dell'opera. Le attività operative sono continu normalità senza interruzioni significative. Tuttavia, non è ancora chiaro quali informazioni specifiche siano state compromesse. La polizia postale sta conducendo indagini approfondite per individuare gli autori dell'intrusione.

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Il gruppo Everest e la minaccia filorussa

Secondo il quotidiano Tiroler Tageszeitung, gli inquirenti stanno seguendo le tracce del gruppo noto come Everest. Si tratta di una rete estorsiva internazionale riconducibile alla cybercriminalità filorussa. Il gruppo è specializzato nel furto di dati e nella minaccia di pubblicazione online per estorcere denaro.

Piattaforma dark web e prossimi passi

Il gruppo hacker ha già inserito il tunnel del Brennero nella propria piattaforma del dark web. Questo atto dimostra che l'infrastruttura era stata selezionata come obiettivo di attacco in territorio austriaco. L'azienda ha mantenuto il massimo riserbo sui dettagli dell'inchiesta. Le indagini procedono per determinare l'estensione esatta del danno informatico subito dall'organizzazione.