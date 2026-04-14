Brescia: Inaugurata la "Porta della Speranza" di Stefano Boeri, un ponte tra carcere e città

A Brescia, presso il carcere Nerio Fischione, è stata inaugurata la seconda "Porta della Speranza" firmata da Stefano Boeri. Il progetto, promosso dalla Fondazione Gravissimum Educationis, mira a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l'accesso a opportunità di lavoro e la condivisione di informazioni sulla realtà carceraria.

È stata inaugurata presso la Casa Circondariale Nerio Fischione di Brescia la seconda Porta della Speranza, un'opera firmata dall'architetto Stefano Boeri . Questo progetto innovativo, promosso dalla Fondazione Gravissimum Educationis, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e altri importanti partner, segue l'installazione realizzata da Michele De Lucchi presso il carcere di San Vittore a Milano, avvenuta alcuni mesi fa. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione del dialogo e della riabilitazione sociale, attraverso l'arte e la condivisione di informazioni cruciali per il reinserimento dei detenuti nella società .

L'intervento di Stefano Boeri si articola in due installazioni complementari, progettate per creare un ponte ideale tra il mondo carcerario e la comunità cittadina. La prima porta, situata all'interno del carcere, funge da interfaccia permanente per l'accesso a opportunità concrete di lavoro, istruzione e formazione professionale. Una delle ante è stata trasformata in un ampio display digitale, costantemente aggiornato con informazioni dettagliate su offerte di lavoro, programmi di formazione, tirocini e collaborazioni promossi da imprese locali, cooperative sociali e altri enti. Questa soluzione tecnologica e informativa mira a facilitare l'incontro tra le esigenze dei detenuti e le risorse disponibili sul territorio, offrendo un supporto concreto per la costruzione di un futuro al di fuori delle mura carcerarie. La porta rappresenta quindi non solo un accesso a informazioni utili, ma anche un simbolo di speranza e di opportunità di riscatto.

In dialogo con l'installazione interna, una porta identica è stata collocata in Piazzale Arnaldo, aprendo simbolicamente le sue ante alla cittadinanza. Questo secondo elemento del progetto ha lo scopo di condividere non solo le opportunità lavorative, ma anche una panoramica completa sulla realtà carceraria, affrontando temi cruciali come le condizioni di detenzione, il fenomeno del sovraffollamento, il lavoro quotidiano del personale penitenziario, degli operatori sanitari, dei volontari e delle persone detenute impegnate in attività culturali e artistiche. Le porte, entrambe realizzate in legno, si presentano come elementi alti tre metri e larghi un metro e mezzo, progettate per attivare un doppio movimento: dalla città al carcere e dal carcere alla città. In questo modo, il progetto favorisce la circolazione di informazioni, opportunità e progetti, superando i confini istituzionali e promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione reciproca tra la comunità e il mondo carcerario. Come ha sottolineato l'arcivescovo Carlo Maria Polvani, Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, una porta, a differenza di un muro, rappresenta un passaggio, una soglia, un invito, un segno tangibile del riconoscimento che nessuna vita è priva di futuro





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carceri Brescia Stefano Boeri Porta Della Speranza Reinserimento Sociale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verissimo, Stefano Corti sulla fine della storia con Bianca Atzei: 'Una ferita che fa ancora male'Stefano Corti è stato ospite di Verissimo nella puntata di sabato 11 aprile e ha raccontato come ha vissuto la fine della storia con Bianca Atzei, madre del figlio Noah.

Read more »

Roma, tenta di sfondare la porta di casa della ex con una mannaia: arrestatoIl 47enne, armato anche di martello e noccoliere, è stato bloccato dai carabinieri mentre colpiva la porta con violenza. Trovato in possesso di crack, è stato trasferito a Regina Coeli. Il Gip ha confermato la custodia cautelare

Read more »

Roma, tenta di sfondare la porta della ex con una mannaia: arrestato 47enne a CinecittàNotte di paura a Roma, dove un uomo ha tentato di irrompere in casa della ex convivente armato...

Read more »

Tenta di sfondare la porta della ex con la mannaia, arrestatoA Roma la donna chiusa in casa con i quattro figli è riuscita a chiamare il 112 (ANSA)

Read more »

Un Ponte tra la Misericordia e la SperanzaPontifex - Un Ponte tra la Misericordia e la Speranza, il documentario diretto da Daniele Ciprì, è stato realizzato in occasione del Giubileo. Seguiamo una illuminante intervista a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Rino Fisichella, una delle voci più autorevoli della Chiesa Cattolica contemporanea. Guidato dalla speranza, Mons.

Read more »

Mediterraneo e Sahara, il monito di Papa Leone XIV: 'Non trasformiamoli in cimiteri di speranza'Le parole pronunciate ad Algeri denunciano lo sfruttamento dei migranti e invitano a creare 'oasi di pace' contro disperazione e traffici illeciti

Read more »