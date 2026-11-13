Brescia: Procura chiede archiviazione inchiesta Garlasco su Venditti e Mazza

La Procura di Brescia richiede l'archiviazione per l'ex pm Venditti e il giudice Mazza per presunti favori. Manca la prova di scambio favori.

La Procura di Brescia ha depositato una richiesta formale di archiviazione riguardante l'ex pubblico ministero Giuseppe Venditti e altri indagati in un'inchiesta legata a presunti illeciti nel contesto del processo Garlasco. Le autorità giudicanti sostengono categoricamente che non esistono elementi probatori sufficienti per sostenere le accuse di corruzione, peculato e truffa ai danni dello Stato formulate in precedenza. Questa decisione segna un punto di svolta significativo nella vicenda giudiziaria che aveva coinvolto diverse figure di spicco del magistrato e del mondo imprenditoriale.

Nessuna prova di favori in cambio di pranzi

Gli investigatori avevano inizialmente ipotizzato un complesso sistema di scambio di favori che prevedeva benefici economici e materiali per gli indagati. Nello specifico, si parlava di "pranzi presso il ristorante Lino", vendita di automobili a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato e la effettuazione gratuita di lavori di manutenzione sui veicoli personali. In cambio di tali vantaggi, si sarebbe dovuto garantire il favore nell'affidamento di appalti pubblici a specifiche imprese, tra cui la società Esitel per il noleggio di apparecchiature di intercettazione e la Cr Service per la fornitura di auto. Tuttavia, gli accertamenti conclusivi non hanno fornito elementi sufficienti per portare avanti il procedimento contro gli indagati.

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Il ruolo di Paolo Pietro Mazza e Cristiano D'Arena

Al centro dell'indagine vi era anche il magistrato Paolo Pietro Mazza, attualmente giudice a Vicenza, e l'imprenditore Cristiano D'Arena. Le indagini avevano portato a perquisizioni significative, tra cui quella eseguita il 9 ottobre 2025 nell'ufficio di Paolo Pietro Mazza al Palazzo di Giustizia di Milano, dove all'epoca lavorava come pubblico ministero. I legali di Mazza, Massimo Dinoia e Fabrizio Testa, hanno accolto con soddisfazione la decisione dei pm bresciani. I difensori hanno dichiarato: "Siamo molto soddisfatti. La stessa Procura di Brescia, senza neppure attendere un'istanza della difesa, ha chiesto l'archiviazione del procedimento che era stato aperto nei confronti del dott. Paolo Mazza. Non poteva essere altrimenti".

Precedenti con il Tribunale del Riesame e Andrea Sempio

La decisione attuale non è isolata nel panorama giudiziario recente. I legali hanno ricordato che il Tribunale del Riesame aveva già escluso la presenza di indizi di reato in procedimenti collegati, definendo la richiesta di archiviazione "una conseguenza naturale" degli accertamenti svolti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era stato indagato anche per corruzione in atti giudiziari nell'ambito di un filone correlato alla vicenda di Andrea Sempio, figura coinvolta nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Anche in quel specifico procedimento, la Procura di Brescia aveva precedentemente richiesto l'archiviazione, consolidando una linea interpretativa rigorosa sulla necessità di prove concrete.

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La valutazione finale del giudice per le indagini preliminari

Ora la palla passa al giudice per le indagini preliminari (GIP), che dovrà valutare la nuova richiesta e decidere se chiudere definitivamente anche questo fascicolo. La mancanza di elementi probatori solidi ha spinto l'Amministrazione Pubblica a richiedere la chiusura delle pratiche, evitando così un processo basato su teorie non dimostrabili. Questo esito chiude un capitolo giudiziario complesso che aveva visto mobilitarsi forze dell'ordine e magistrati per mesi, senza tuttavia riuscire a costruire un quadro accusatorio inattaccabile.

Impatto sulle figure coinvolte e sul sistema giudiziario

La richiesta di archiviazione rappresenta un netto riassetto per le carriere professionali degli indagati, in particolare per Paolo Pietro Mazza e Giuseppe Venditti. Per Mazza, la conferma dell'assenza di indizi di reato permette di concentrarsi pienamente sul suo ruolo di giudice a Vicenza senza l'ombra di procedimenti penali in sospeso. Per Venditti, ex pm, l'archiviazione cancella definitamente le macchie di corruzione e truffa che pesavano sulla sua figura pubblica. Questo caso sottolinea l'importanza della presunzione di innocenza e la necessità di prove schiaccianti per condemnare figure di alto profilo istituzionale.