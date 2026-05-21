Brescia si impatta al fattore campo nella Serie A: vince gara-3 a Trieste

La squadra di Brescia regga gli asetti vittoriosi in Serie A dopo la sosta per i playoff. Dopo il trionfo in gara-2, i gialloverdi non si sono fermati e hanno portato a casa unaicata decisiva contro gli avversari triestini, vincendo gara-3 nella serie.

Senza Amedeo Della Valle fermato da un problema fisico, Brescia vince in gara-3 a Trieste e si riprende il fattore campo nella serie a ndando sul 2-1 al termine di una gara sospesa anche per una decina di minuti per un blackout all’impianto (come un anno fa in gara-4 sempre contro Brescia ).

Il grande protagonista del match è ancora una volta Miro Bilan, autore di una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi con 8/10 al tiro e 4/4 ai liberi. Insieme a lui ci sono anche 13 punti di Jason Burnell, 12 di Maurice Ndour e 10 con 9 assist di Nikola Ivanovic, coi vice-campioni d’Italia capaci di resistere nel finale nonostante l’uscita per falli di Bilan e Ndour.

Trieste ha anche il pallone per pareggiare la partita nell’ultimo minuto ma sbaglia, mentre a 15 secondi dalla fine è una tripla di Demetre Rivers a chiudere i conti





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