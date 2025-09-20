Brett James, cantautore country, muore a 57 anni in un incidente aereo

Il mondo della musica country piange la scomparsa di Brett James, celebre cantautore e membro della Nashville Songwriters Hall of Fame, deceduto in un incidente aereo in Carolina del Nord. L'artista, noto per i suoi successi dietro le quinte e le collaborazioni con importanti nomi della musica country, aveva 57 anni. L'incidente ha coinvolto anche la moglie e la figlia di James.

È con profonda tristezza che apprendiamo della tragica scomparsa di Brett James , cantautore di talento e membro stimato della Nashville Songwriters Hall of Fame. James, all'età di 57 anni, ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto giovedì 18 settembre nella Carolina del Nord. L'incidente, che ha coinvolto un piccolo jet privato monomotore, ha causato la perdita di tutte le persone a bordo, tra cui la moglie e la figlia di James, la quale aveva recentemente festeggiato il suo compleanno.

La notizia ha scosso profondamente il mondo della musica country e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. \Brett James era un artista poliedrico, noto soprattutto per la sua abilità di autore dietro le quinte. Sebbene avesse pubblicato un solo album da solista negli anni '90, il suo contributo alla musica country è stato significativo e duraturo. Ha scritto e co-scritto numerosi successi per alcuni dei nomi più importanti del genere, tra cui Kenny Chesney e Martina McBride. Il suo talento gli è valso prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award per la migliore canzone country e la migliore interpretazione vocale femminile country. Il suo lavoro sulla canzone "Who I Am" di Jessica Andrews nel 2001 gli ha anche regalato il suo primo singolo numero uno in classifica. La Nashville Songwriters Association International (NSAI) ha espresso il suo profondo dolore, definendolo un "leggendario cantautore". La sua eredità musicale continuerà a vivere attraverso le sue canzoni, che hanno toccato il cuore di milioni di ascoltatori. La Federal Aviation Administration ha confermato che l'aereo era registrato a Brett Cornelius, vero nome dell'artista originario di Brentwood, nel Tennessee. \La perdita di Brett James rappresenta una perdita significativa per l'industria musicale e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento e la sua umanità. La Nashville Songwriters Hall of Fame ha sottolineato il suo status di membro della Hall of Fame, entrato a far parte di questo illustre gruppo nel 2020. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:00 ora locale di giovedì 18 settembre, nei cieli di Macon County, vicino a Franklin, come riferiscono i media americani. La comunità musicale si stringe attorno alla famiglia di James in questo momento di grande dolore, ricordando con affetto il suo contributo straordinario alla musica country.





