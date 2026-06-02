Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione dopo l'ultima parata del 2 giugno

Cronaca News

Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione dopo l'ultima parata del 2 giugno
BriciolaCarabinieriMascotte
📆6/2/2026 6:52 AM
📰leggoit
42 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 51%

La meticcia Briciola, mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, ha salutato il pubblico nell'ambito del cambio della Guardia al Quirinale. Dopo una vita passata al fianco dei reparti equestri senza mai temere i cavalli, si avvia al meritato riposo mentre il Reggimento si prepara ad accogliere una nuova mascotte.

Briciola , la cagnolina meticcia mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, è andata in pensione dopo anni di servizio in prima linea durante cerimonie di Stato e parate.

L'ultima apparizione pubblica è avvenuta il 2 giugno in occasione del cambio della Guardia in Piazza del Quirinale, dove ha sfilato insieme al Reggimento Corazzieri e alla Fanfara. Nonostante la presenza di imponenti cavalli, Briciola non ha mai dimostrato timore. Il suo ritiro non lascerà un vuoto nel reparto, poiché è già previsto l'arrivo di una nuova mascotte. La carriera dell'animale è stata caratterizzata da un costante impegno in eventi ufficiali, dimostrando coraggio e affidabilità.

Il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, noto per la suaaria storica e il ruolo nelle cerimonie republicane, ha potuto contare sulla presenza rassicurante di Briciola come elemento di connessione emotiva con il pubblico. La sua storia evidenzia il valore degli animali nelle istituzioni e il loro contributo alla tradizione

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Briciola Carabinieri Mascotte Pensione Parata 2 Giugno Quirinale Cavalli 4° Reggimento

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festa della Repubblica 2026, il Cambio della Guardia a piazza del QuirinaleFesta della Repubblica 2026, il Cambio della Guardia a piazza del QuirinaleIn occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica l'iniziativa in forma da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.
Read more »

Roma: cambio della Guardia in forma solenne, notizie di violenza e abusiRoma: cambio della Guardia in forma solenne, notizie di violenza e abusiRoma, 1 giugno 2026. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, si è svolto a Piazza del Quirinale il cambio della Guardia in forma solenne. Lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo sono stati gli elementi centrali della cerimonia.
Read more »

2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneÈ il 3 febbraio del 2015. Un giorno speciale. È infatti il giorno dell'insediamento del Presidente della Repubblica Italiana. La tensione e il rigore, sul piazzale interno...
Read more »

Crosetto saluta da balcone suo ufficio il passaggio del cambio guardia dei carabinieri al QuirinaleCrosetto saluta da balcone suo ufficio il passaggio del cambio guardia dei carabinieri al Quirinale(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 In occasione dell'80° anniversario della Repubblica si è svolto, in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia in forma solenne con lo schieramento e lo...
Read more »



Render Time: 2026-06-02 09:51:48