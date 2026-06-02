Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione dopo l'ultima parata del 2 giugno

La meticcia Briciola, mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, ha salutato il pubblico nell'ambito del cambio della Guardia al Quirinale. Dopo una vita passata al fianco dei reparti equestri senza mai temere i cavalli, si avvia al meritato riposo mentre il Reggimento si prepara ad accogliere una nuova mascotte.

Briciola , la cagnolina meticcia mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, è andata in pensione dopo anni di servizio in prima linea durante cerimonie di Stato e parate.

L'ultima apparizione pubblica è avvenuta il 2 giugno in occasione del cambio della Guardia in Piazza del Quirinale, dove ha sfilato insieme al Reggimento Corazzieri e alla Fanfara. Nonostante la presenza di imponenti cavalli, Briciola non ha mai dimostrato timore. Il suo ritiro non lascerà un vuoto nel reparto, poiché è già previsto l'arrivo di una nuova mascotte. La carriera dell'animale è stata caratterizzata da un costante impegno in eventi ufficiali, dimostrando coraggio e affidabilità.

Il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, noto per la suaaria storica e il ruolo nelle cerimonie republicane, ha potuto contare sulla presenza rassicurante di Briciola come elemento di connessione emotiva con il pubblico. La sua storia evidenzia il valore degli animali nelle istituzioni e il loro contributo alla tradizione





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Briciola Carabinieri Mascotte Pensione Parata 2 Giugno Quirinale Cavalli 4° Reggimento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festa della Repubblica 2026, il Cambio della Guardia a piazza del QuirinaleIn occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica l'iniziativa in forma da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Read more »

Roma: cambio della Guardia in forma solenne, notizie di violenza e abusiRoma, 1 giugno 2026. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, si è svolto a Piazza del Quirinale il cambio della Guardia in forma solenne. Lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo sono stati gli elementi centrali della cerimonia.

Read more »

2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneÈ il 3 febbraio del 2015. Un giorno speciale. È infatti il giorno dell'insediamento del Presidente della Repubblica Italiana. La tensione e il rigore, sul piazzale interno...

Read more »

Crosetto saluta da balcone suo ufficio il passaggio del cambio guardia dei carabinieri al Quirinale(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 In occasione dell'80° anniversario della Repubblica si è svolto, in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia in forma solenne con lo schieramento e lo...

Read more »