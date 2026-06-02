Briciola, la mascotte dei carabinieri a cavallo, va in pensione dopo undici anni di servizio

La cagnolina Briciola, mascotte della Fanfara del Quarto Reggimento Carabinieri a Cavallo, si ritira dopo undici anni di fedele servizio. La sua ultima sfilata ufficiale è avvenuta il 2 giugno ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica.

Dopo undici anni di fedele servizio, Briciola , la cagnolina mascotte della Fanfara del Quarto Reggimento Carabinieri a Cavallo, va in pensione. La sua ultima apparizione ufficiale è stata durante la sfilata del 2 giugno ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica, un evento che ha visto la piccola meticcia a pelo ruvido marciare al fianco del direttore della banda, senza guinzaglio, come da tradizione.

Briciola era stata arruolata nel 2014, quando aveva appena un anno, e da allora ha partecipato a innumerevoli cerimonie, diventando un simbolo per il reparto e per il pubblico che ogni anno assiste alla parata. Il ruolo di Briciola non era solo decorativo: nella cavalleria, i cani di piccola taglia hanno storicamente il compito di rassicurare i cavalli, mantenendoli calmi durante le esibizioni in ambienti rumorosi.

La cagnolina ha ereditato il testimone da altre mascotte storiche come Trombetta e Birba, e ha scalato i ranghi fino a ottenere il grado onorario di vice brigadiere. Durante la sua carriera, ha vissuto presso le scuderie di Tor di Quinto a Roma, sempre accudita dai militari.

Il suo nome è legato a un episodio celebre: il 2 giugno 2015, passando davanti al palco presidenziale, Briciola fece una capriola e scodinzolò festosamente sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eletto pochi mesi prima. Quell'evento la rese famosa in tutta Italia. Ora, a dodici anni, Briciola si ritira per raggiunti limiti di età.

Trascorrerà la pensione in un ambiente protetto, probabilmente nelle stesse scuderie di Tor di Quinto, dove potrà riposare e ricevere le cure dei suoi amici umani. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e affetto tra animali e forze armate, un legame che si tramanda da secoli. La Fanfara del Quarto Reggimento continuerà le sue attività, ma senza la sua mascotte più amata, che lascia un vuoto difficile da colmare.

I carabinieri a cavallo e il pubblico saluteranno Briciola con affetto, ricordando la sua allegria e il suo spirito libero, che hanno reso speciali le celebrazioni del 2 giugno





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Briciola Mascotte Carabinieri Pensione 2 Giugno Cavalli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festa della Repubblica 2026, il Cambio della Guardia a piazza del QuirinaleIn occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica l'iniziativa in forma da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Read more »

2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneÈ il 3 febbraio del 2015. Un giorno speciale. È infatti il giorno dell'insediamento del Presidente della Repubblica Italiana. La tensione e il rigore, sul piazzale interno...

Read more »

Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione dopo l'ultima parata del 2 giugnoLa meticcia Briciola, mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, ha salutato il pubblico nell'ambito del cambio della Guardia al Quirinale. Dopo una vita passata al fianco dei reparti equestri senza mai temere i cavalli, si avvia al meritato riposo mentre il Reggimento si prepara ad accogliere una nuova mascotte.

Read more »

2 giugno, applauso ai Fori per la fanfara dei BersaglieriLa tradizionale sfilata a passo di corsa conquista il pubblico e le massime cariche dello Stato

Read more »