Le Brigate Internazionali difesero Madrid nel 1936. La città attuale non riconosce la loro storia e le loro fosse comuni rimangono perse.

Le Brigate Internazionali parteciparono attivamente alla difesa di Madrid nel novembre 1936, combattendo per la Repubblica contro il colpo di Stato dei generali nazionalisti. Novant'anni dopo, la memoria di questi volontari stranieri resta un argomento profondamente divisivo in Spagna, ostacolato dalla mancanza di riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni locali.

Origini Storiche e Mobilitazione Globale

Le Brigate Internazionali operarono in Spagna tra il 1936 e il 1938, arruolando oltre 35mila soldati provenienti da 53 paesi differenti. Dopo il colpo di stato militare condotto tra il 17 e il 18 luglio del 1936, si attivò una mobilitazione spontanea in molti paesi europei contro i generali spagnoli che intendevano rovesciare il governo di sinistra del Fronte Popolare.

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La Spagna divenne il fronte principale per cercare di fermare la diffusione del fascismo e del nazismo in Europa. In Germania Adolf Hitler era al potere da tre anni, mentre in Italia Benito Mussolini governava da più di un decennio. Molti membri delle sinistre europee ritenevano che una resistenza al fianco dei repubblicani spagnoli potesse portare alla liberazione dai regimi di destra anche in Germania e in Italia.

L'idea di creare queste formazioni nacque nell'estate del 1936, a partire da varie iniziative parallele. A settembre, la riunione di Mosca del Comintern sostenne la proposta e i partiti si impegnarono a collaborare al reclutamento dei volontari e all'organizzazione dei trasferimenti. Quasi 10mila partirono dalla Francia, altri arrivarono dalla Germania, dalla Polonia, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito.

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Composizione e Strategia Militare

Molti dei soldati erano operai, sindacalisti e militanti comunisti, ma nelle Brigate arrivarono anche anarchici, socialisti e combattenti non strettamente inquadrati dal punto di vista politico. Circa 4mila volontari arrivarono dall'Italia. Il centro di reclutamento fu creato a Parigi, da dove i volontari venivano inviati nel quartier generale di Albacete, circa 250 chilometri a sudest di Madrid.

Le Brigate Internazionali rappresentavano anche una risposta al sostegno del regime nazista tedesco e di quello fascista italiano ai nazionalisti di Francisco Franco. Questi due paesi inviarono soldati e mezzi, spesso decisivi per l'esito delle battaglie. Ogni brigata era composta da tre-sei battaglioni di 650 uomini ciascuno, composti quando possibile da soldati della stessa nazionalità.

Gli italiani combatterono perlopiù nel battaglione Garibaldi, poi diventato brigata Garibaldi. L'arrivo dei volontari internazionali a Madrid aiutò anche il morale di chi resisteva. Nella difesa della città fu coinvolta la popolazione di Madrid, stimolata anche dal discorso della politica antifascista Dolores Ibárruri e dal suo slogan No pasarán, che divenne il simbolo di quella resistenza.

Oblio Istituzionale e Esclusioni Museali

Oggi si occupa di salvaguardare la memoria delle Brigate un'associazione di volontari che dichiara di non avere alcun appoggio o sostegno, ma nemmeno dialogo, con il governo della città e della regione della capitale. Questi enti sono entrambi guidati da giunte di centrodestra che hanno marginalizzato questa pagina della storia spagnola.

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Nel museo della storia di Madrid il racconto dei fatti e dell'evoluzione della città si ferma al 1919, senza cenni alla guerra civile, alla battaglia di Madrid e alla successiva dittatura di Franco. La storia di questi combattenti stranieri è poco celebrata e poco raccontata nelle istituzioni culturali ufficiali della capitale spagnola.

Cimitero Fuencarral e Fosse Comuni Perdute

Molti volontari uccisi vennero seppelliti nel cimitero poco frequentato di Fuencarral, nella periferia nord della capitale, vicino a quella che era la linea del fronte. I resti di oltre 400 brigatisti che erano sepolti lì non si trovano più dopo che il regime di Francisco Franco fece esumare i corpi e li fece gettare in una fossa comune.

Negli ultimi anni alcune ricerche nell'area non hanno dato risultati per ritrovare i corpi dispersi. Franco avrebbe conquistato la capitale spagnola solo alla fine di marzo del 1939, quando le Brigate Internazionali erano già state sciolte. La parete con le targhe celebrative nel cimitero di Fuencarral ricorda i caduti, affiancata da pochi piccoli monumenti in zone non centrali della città.