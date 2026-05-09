Brillante stagione per Arthur, pronto al ritorno alla Juventus

Il centrocampista brasiliano, con 1547 minuti giocati e una rete e un assist in campionato e la Copa do Brasil, ha lasciato la società di Porto Alegre per fare ritorno alla Juventus, proprietaria del cartellino.

Fra le varie competizioni le presenze non sono tantissime: 20. Anche se la maggior parte sono da titolare e con la fascia da capitano al braccio.

La stagione al Gremio diè stata costellata da diversi infortuni che ne hanno pregiudicato l'impiego con regolarità. Il centrocampista brasiliano infatti ha totalizzato 1547 minuti con la maglia del club di Porto Alegre realizzando anche una rete in campionato e un assist nella Copa do Brasil. Da decifrare quale sarà la sua possibile nuova destinazione visto che al momento l'ex Barcellona è legato ai bianconeri con un contratto fino al 2027. Arthur parla della Juventus: 'Darà tutto per arrivare seconda. Con Spalletti cresciuta tanto'





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