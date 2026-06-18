Bristol Myers Squibb: 80 anni di innovazione in Italia, tra farmaci, ricerca e impatto sul PIL

In occasione degli 80 anni di presenza nel Paese, l'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb ha presentato a Roma i risultati della sua collaborazione con l'Italia: oltre 80 farmaci introdotti, 90 milioni di euro investiti in ricerca clinica in 5 anni, e un contributo al PIL di 369 milioni di euro annui nel triennio 2023-2025. L'evento, con interventi istituzionali e scientifici, ha evidenziato il ruolo strategico dell'Italia nella ricerca globale dell'azienda, in particolare in oncologia con terapie come i taxani e l'immunoterapia che hanno trasformato la sopravvivenza del melanoma.

Bristol Myers Squibb celebra 80 anni di presenza in Italia, un traguardo che sintetizza una partnership solida e di successo con il Paese. L'azienda, leader nell'innovazione farmaceutica, ha introdotto nel mercato italiano oltre 80 farmaci nel corso dei decenni, contribuendo a trasformare radicalmente le prospettive di cura e la qualità della vita dei pazienti in aree terapeutiche critiche.

La partnership si fonda su un investimento costante nella ricerca clinica: negli ultimi cinque anni, l'azienda ha stanziato più di 90 milioni di euro nel nostro Paese, sostenendo attualmente oltre 120 studi clinici che coinvolgono più di 700 centri ospedalieri e oltre 2200 pazienti. Questi numeri evidenziano il ruolo strategico dell'Italia nella rete globale di sviluppo di Bristol Myers Squibb, un ruolo ribadito durante una conferenza stampa tenutasi a Roma al Centro Studi Americani, con la partecipazione di autorità come il Vice Capo Missione dell'Ambasciata USA, Marta Costanzo Youth, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e un videomessaggio del Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Il valore economico generato dall'azienda in Italia è significativo: secondo un report di PwC, nel triennio 2023-2025, Bristol Myers Squibb contribuirà in media a 369 milioni di euro di PIL annuo. Regina Vasiliou, Vice President e General Manager di Bristol Myers Squibb Italia, ha sottolineato come l'impegno dell'azienda vada oltre l'innovazione terapeutica, configurandosi come un vero e proprio partenariato industriale con il Paese.

La nostra responsabilità è continuare a costruire, insieme alla comunità scientifica e alle Istituzioni, un percorso fatto di ricerca, innovazione e progresso. A livello globale, la pipeline dell'azienda si distingue per ampiezza e profondità, con un focus su aree a elevato bisogno medico insoddisfatto, dove l'Italia gioca un ruolo di primo piano grazie alla solidità del suo ecosistema clinico e accademico, come evidenziato da Cristian Massacesi, Executive Vice President e Chief Medical Officer di Bristol Myers Squibb.

L'impatto più visibile dell'azienda è in oncologia, dove ha introdotto terapie che hanno ridefinito la storia del trattamento dei tumori. Tra queste, i taxani, sviluppati in collaborazione con il National Cancer Institute statunitense, e l'immunoterapia con checkpoint inhibitors, che ha rivoluzionato la prognosi del melanoma metastatico. Carmine Pinto, direttore di Oncologia medica all'Ausl-Irccs di Reggio Emilia, ha ricordato che se dieci anni fa la sopravvivenza a cinque anni per il melanoma era inferiore al 10%, oggi supera il 50%.

Questo successo si traduce in un impattoepidemiologico tangibile: nel 2025 in Italia sono stimate circa 390.000 nuove diagnosi di tumore, ma negli ultimi dieci anni si è registrata una riduzione del 9% dei decessi oncologici, grazie a innovazione, prevenzione e screening. Le sfide future riguardano la comprensione dei meccanismi di resistenza all'immunoterapia e la definizione delle sequenze terapeutiche ottimali, con l'ambizione di elevare gli standard di cura anche per le neoplasie più difficili





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