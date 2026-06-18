Bristol Myers Squibb: 80 anni di innovazione in Italia, tra farmaci, ricerca e impatto sul PIL

In occasione degli 80 anni di presenza nel Paese, l'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb ha presentato a Roma i risultati della sua collaborazione con l'Italia: oltre 80 farmaci introdotti, 90 milioni di euro investiti in ricerca clinica in 5 anni, e un contributo al PIL di 369 milioni di euro annui nel triennio 2023-2025. L'evento, con interventi istituzionali e scientifici, ha evidenziato il ruolo strategico dell'Italia nella ricerca globale dell'azienda, in particolare in oncologia con terapie come i taxani e l'immunoterapia che hanno trasformato la sopravvivenza del melanoma.
Bristol Myers Squibb celebra 80 anni di presenza in Italia, un traguardo che sintetizza una partnership solida e di successo con il Paese. L'azienda, leader nell'innovazione farmaceutica, ha introdotto nel mercato italiano oltre 80 farmaci nel corso dei decenni, contribuendo a trasformare radicalmente le prospettive di cura e la qualità della vita dei pazienti in aree terapeutiche critiche.
La partnership si fonda su un investimento costante nella ricerca clinica: negli ultimi cinque anni, l'azienda ha stanziato più di 90 milioni di euro nel nostro Paese, sostenendo attualmente oltre 120 studi clinici che coinvolgono più di 700 centri ospedalieri e oltre 2200 pazienti. Questi numeri evidenziano il ruolo strategico dell'Italia nella rete globale di sviluppo di Bristol Myers Squibb, un ruolo ribadito durante una conferenza stampa tenutasi a Roma al Centro Studi Americani, con la partecipazione di autorità come il Vice Capo Missione dell'Ambasciata USA, Marta Costanzo Youth, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e un videomessaggio del Ministro della Salute Orazio Schillaci.
Il valore economico generato dall'azienda in Italia è significativo: secondo un report di PwC, nel triennio 2023-2025, Bristol Myers Squibb contribuirà in media a 369 milioni di euro di PIL annuo. Regina Vasiliou, Vice President e General Manager di Bristol Myers Squibb Italia, ha sottolineato come l'impegno dell'azienda vada oltre l'innovazione terapeutica, configurandosi come un vero e proprio partenariato industriale con il Paese.
La nostra responsabilità è continuare a costruire, insieme alla comunità scientifica e alle Istituzioni, un percorso fatto di ricerca, innovazione e progresso. A livello globale, la pipeline dell'azienda si distingue per ampiezza e profondità, con un focus su aree a elevato bisogno medico insoddisfatto, dove l'Italia gioca un ruolo di primo piano grazie alla solidità del suo ecosistema clinico e accademico, come evidenziato da Cristian Massacesi, Executive Vice President e Chief Medical Officer di Bristol Myers Squibb.
L'impatto più visibile dell'azienda è in oncologia, dove ha introdotto terapie che hanno ridefinito la storia del trattamento dei tumori. Tra queste, i taxani, sviluppati in collaborazione con il National Cancer Institute statunitense, e l'immunoterapia con checkpoint inhibitors, che ha rivoluzionato la prognosi del melanoma metastatico. Carmine Pinto, direttore di Oncologia medica all'Ausl-Irccs di Reggio Emilia, ha ricordato che se dieci anni fa la sopravvivenza a cinque anni per il melanoma era inferiore al 10%, oggi supera il 50%.
Questo successo si traduce in un impattoepidemiologico tangibile: nel 2025 in Italia sono stimate circa 390.000 nuove diagnosi di tumore, ma negli ultimi dieci anni si è registrata una riduzione del 9% dei decessi oncologici, grazie a innovazione, prevenzione e screening. Le sfide future riguardano la comprensione dei meccanismi di resistenza all'immunoterapia e la definizione delle sequenze terapeutiche ottimali, con l'ambizione di elevare gli standard di cura anche per le neoplasie più difficili
Bristol Myers Squibb Innovazione Farmaceutica Ricerca Clinica Italia Oncologia Immunoterapia PIL Investimenti Sanitari
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Demme, Girona e Levante sulle tracce dell'ex Napoli: la sua priorità è l'ItaliaDiego Demme guarda con attenzione al mercato in vista della prossima stagione.
Read more »
Motus-E, nel 2035 in Italia 8 milioni di auto elettriche, meno dipendenza dal petrolioL'Italia potrà contare al 2035 su un parco circolante elettrico e plug-in composto da quasi 8 milioni di veicoli, in grado di diminuire le importazioni petrolifere di oltre 34 milioni di barili all'anno rispetto ai livelli attuali, per un valore complessiv...
Read more »
Il BTp Italia Sì corre a 5,36 miliardiNella seconda giornata raccolti altri 2,18 miliardi. Dinamica in linea con gli ultimi precedenti. Somma di tasso fisso e inflazione per la cedola
Read more »
Austin Powers 4 si farà: è arrivato il sì del protagonista Mike MyersBuone notizie per i fan della saga di Austin Powers: il quarto film della serie parodistica inaugurata nel 1997 dalla spy comedy di Jay Roach diventerà realtà. È stato Mike Myers a dirlo, seppur laconicamente.
Read more »