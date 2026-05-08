Britain to Summon Chinese Ambassador Over Spy Convictions

Britain will summon the Chinese ambassador following the conviction of two men for spying on behalf of Hong Kong and ultimately China, Security Minister Dan Jarvis said in a statement on Thursday.

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - La Gran Bretagna convocherà l’ambasciatore cinese in seguito alla condanna di due uomini per spionaggio a nome di Hong Kong e, in ultima analisi, della Cina, ha dichiarato giovedì il ministro della Sicurezza Dan Jarvis in un comunicato.

‘Le attività svolte da questi uomini, per conto della Cina, sono una violazione della nostra sovranità e non saranno mai tollerate’, ha dichiarato Jarvis. ‘Continueremo a chiedere conto alla Cina e a sfidarla direttamente per azioni che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini del nostro Paese’. ‘Per questo motivo il Foreign Office convocherà l’ambasciatore cinese per chiarire che attività come questa erano e saranno sempre inaccettabili sul suolo del Regno Unito.

’ Un portavoce dell’ambasciata cinese in Gran Bretagna ha dichiarato in un comunicato di aver presentato solenni rimostranze al governo britannico e che la Cina prenderà le misure necessarie per salvaguardare fermamente i propri interessi.

‘I fatti di questo caso mostrano chiaramente che non si tratta altro che di una mossa politica di abuso della legge e di manipolazione del processo giudiziario da parte del Regno Unito’, ha dichiarato il portavoce. ‘Il suo unico scopo è quello di rafforzare gli elementi anti-Cina che si nascondono nel Regno Unito e sono intenzionati a destabilizzare Hong Kong, e di diffamare il governo cinese e il governo della RAS di Hong Kong.

’ Giovedì scorso due uomini, tra cui un funzionario dell’immigrazione britannico, sono stati giudicati colpevoli da un tribunale di Londra di spionaggio per conto di Hong Kong e, in ultima analisi, della Cina, prendendo di mira dissidenti pro-democrazia di spicco che ora risiedono in Gran Bretagna. Le relazioni tra la Gran Bretagna e la Cina sono state tese dopo la repressione da parte della sicurezza nazionale delle proteste, talvolta violente, a favore della democrazia nel 2019 a Hong Kong, che è stata sotto il dominio britannico per 156 anni prima di tornare alla sovranità cinese quasi tre decenni fa





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