British Prime Minister Keir Starmer Announces UK-EU Summit for July 22

LONDRA, 16 GIUGNO (Reuters) - Il Regno Unito e l'Unione europea terranno il loro secondo summit il 22 luglio, ha dichiarato martedì il primo ministro Keir Starmer , mentre il suo governo cerca di ristabilire i rapporti con il blocco e di promuovere una cooperazione più stretta in materia di commercio, sicurezza ed economia.

"Il mio governo laburista sta mantenendo la promessa di ristabilire le nostre relazioni e di riportare la Gran Bretagna al centro dell'Europa", ha affermato Starmer in un post su X. "Insieme affronteremo il problema del costo della vita, daremo impulso all'occupazione e creeremo opportunità per i giovani". Starmer, che sta lottando per la propria sopravvivenza politica di fronte alle pressioni provenienti dall'interno del proprio partito, ha presentato il rafforzamento delle relazioni con l'Unione europea come un elemento chiave degli sforzi volti a garantire la crescita economica e ad affrontare il problema del costo della vita.

Il mese scorso ha dichiarato di voler compiere un 'grande balzo in avanti' nelle relazioni in occasione del vertice di quest'anno, descrivendo un maggiore coinvolgimento con l'Unione come una piattaforma su cui costruire in futuro, anche in settori quali il commercio, la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza. Il suo governo sta inoltre cercando di compiere progressi con l'Unione europea su questioni quali i dazi sull'acciaio, gli standard alimentari e l'energia.

A seguito di un incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa martedì, in occasione del vertice del G7 in Francia, un portavoce dell'ufficio di Starmer ha riferito che i due leader hanno affermato che 'una relazione più stretta è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità europee'





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