Brody, Il cane Incrocio Pit Bull che attendeva per quasi un anno si trova finalmente una casa

Nella cittadina del Kansas di Olathe, a distanza di quasi 300 giorni dal suo arrivo al devotees, Brody, un Incrocio Pit Bull catturato dalla freddo unmistura di una biblioteca, finalmente trova una casa. Questo cane aveva aspettato qualcuno che si fermasse di fronte al suo box per quasi un anno.

Un cane incrocio Pit Bull trovato tremante fuori da una biblioteca nel gelo dell’inverno del Kansas ha trascorso quasi dieci mesi aspettando che qualcuno si fermasse davanti al suo box.

Al suo arrivo al Leavenworth Animal Shelter, Brody si è aggiunto tra i tanti cani ospitati nei rifugi rurali americani, strutture spesso poco frequentate dove gli animali rischiano di trascorrere mesi – se non anni – senza trovare una famiglia. A causa della posizione del rifugio in una zona rurale con poco passaggio di persone e della scarsa affluenza di persone, molti animali come Brody rischiano di trascorrere mesi o addirittura anni prima di essere adottati.

Nonostante un lieve calo degli ingressi nei rifugi e una piccola diminuzione delle adozioni nel 2025, i rifugi sono sovraffollati e i cani di taglia grande, gli adulti e gli anziani vengono scelti sempre meno frequentemente. La svolta è arrivata quando On A Mission KC ha pubblicato un video su Instagram di Brody nel suo kennel. Il video mostra il cane lookin Chrystusa in silenzio, come se stesse aspettando qualcuno o sia ancora rattristato per l’abbandono.

Molti utenti hanno reagito con rabbia e tenerezza dopo aver letto il post, sostenendo che era ingiusto che Brody asteptasse la sua persona da mesi. Alcuni hanno anche offerto la propria casa ad Brody. A distanza di quasi 300 giorni, Brody ha finalmente trovato una casa dopo un lungo incubo d’abbandono. A Olathe, in Kansas, Brody vive con un nuovo fratello cane e sta molto bene, dopo un lungo incubo dell'abbandono





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