Brooks e LeDay spingono la squadra di Poeta, che tocca anche il +27 e poi controlla. Milano fa due su due al Forum, Brooks e compagni travolgono la Reyer 92-79 in gara-2 delle finali di Serie A e si portano sul 2-0. L’MVP del campionato è stato il più decisivo tra gli uomini di Poeta con la fiammata a fine secondo quarto che, a conti fatti, ha chiuso la questione dopo un solo tempo di gioco.

Brooks e LeDay spingono la squadra di Poeta , che tocca anche il +27 e poi controlla. Martedì al Taliercio Milano avrà il primo match point per il titoloL’Olimpia fa due su due al Forum: Brooks e compagni travolgono la Reyer 92-79 in gara-2 delle finali di Serie A e si portano sul 2-0.

L’MVP del campionato è stato il più decisivo tra gli uomini di Poeta con la fiammata a fine secondo quarto che, a conti fatti, ha chiuso la questione dopo un solo tempo di gioco. Martedì 16 giugno la serie si trasferisce al Taliercio, dove Milano avrà l’occasione di spendere il primo match point delle Lba Finals. L’avvio di gara è tutto dell’Olimpia, come dice il 13-2 sul tabellino dopo 4’ di gara.

Milano va al doppio della velocità, forza ben 4 palle perse nelle prime battute e poi punge in contropiede. Anche il tiro dall’arco funziona alla grande: 5/7 da 3 e 31 punti segnati nel primo quarto. Venezia entra in partita nel secondo periodo grazie a Valentine, ma la fase difensiva ancora non gira. Ne approfitta LeDay, che è infuocato dalla lunga distanza: 16 punti nei primi 20’ senza nemmeno una sbavatura dall’arco su 4 tentativi.

Nel finale del primo tempo si accende anche Brooks, Milano conclude la prima metà di gara con un 14-0 di parziale che permette alla squadra di Poeta di tornare negli spogliatoi avanti di ben 23 lunghezze (62-39). La Reyer dimostra di voler combattere con un contro-parziale di 9-0 che punisce il blando rientro in campo di Milano, ma c’è ancora una volta Brooks, che ferma il passaggio a vuoto dei suoi con due squilli consecutivi dal perimetro.

Il resto del secondo tempo è solo una lunga passerella EA7, che tocca anche il +27 e va vicina a bissare il record di 28 assist centrato in gara-1: stanotte ne ha centrati “solo” 27. Venezia non scende più sotto la doppia cifra di svantaggio, martedì sera al Taliercio dovrà riorganizzare completamente la propria difesa se vuole mantenere vive le ultime speranze rimaste di prolungare la serie





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