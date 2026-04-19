Brownies: La Leggendaria Origine di un Icona Americana

Esplorazione delle diverse teorie sull'origine dei brownies, i celebri dolcetti al cioccolato americani, dalle leggende alle figure storiche come Fannie Farmer e l'hotel Palmer House. Include la ricetta rivisitata.

È un curioso paradosso che i dolcetti al cioccolato più iconici d'America, i brownies, non abbiano un'origine univoca e ben definita, ma che la loro nascita sia avvolta da un velo di leggenda e mistero. È possibile che gran parte del loro fascino derivi proprio dal nome che portano, brownies, che evoca gli spiritelli dispettosi e giocherelloni del folklore britannico.

Questi personaggi, resi popolari nella cultura americana di fine Ottocento grazie alle vignette illustrate da Palmer Cox, hanno forse contribuito a infondere un'aura quasi magica a questi dolci. I brownies si presentano come dolci al cioccolato cotti in teglia e successivamente tagliati in forme quadrate o rettangolari, coniugando la praticità di un biscotto con la morbida consistenza di una torta. La loro preparazione si basa su pochi ingredienti essenziali: cioccolato (o cacao), burro, zucchero, uova e farina, spesso arricchiti dall'aggiunta croccante di noci. Gran parte della loro straordinaria popolarità è dovuta alla loro estrema facilità di preparazione, al loro appeal universale che conquista grandi e piccini, e al loro status di vero e proprio comfort food nella tradizione dolciaria americana. Nonostante la loro ubiquità, le ipotesi riguardo all'inventore della ricetta dei brownies sono molteplici e affascinanti. Una delle teorie più accreditate colloca la nascita di questo dolce a Boston. È qui, infatti, che nel 1896 la rinomata food writer Fannie Farmer pubblicò la prima edizione del suo "Boston Cooking-School Cook Book". Quest'opera è ancora oggi considerata un testo fondamentale nella storia della gastronomia americana, principalmente per aver introdotto un concetto rivoluzionario di misurazione degli ingredienti. Con Fannie Farmer, la cucina smise di essere un'arte basata sull'intuizione "a occhio", grazie al suo insegnamento di utilizzare tazze e cucchiai livellati, creando un sistema di misurazione affidabile e universalmente condiviso. Tra le ricette presenti in questo celebre libro, si legge per la prima volta il termine “brownie”, ma riferito a dei biscottini a base di melassa e frutta secca, ancora privi di cioccolato. Bisognerà attendere la revisione del libro pubblicata nel 1906 per trovare la prima vera e propria ricetta di brownies al cioccolato firmata da Fannie Farmer. Negli anni successivi, questa ricetta originale subì diverse perfezionamenti nei libri di cucina e nelle cucine dei numerosi allievi della Farmer. Ad aggiungere ulteriori livelli di complessità e mistero alla storia delle origini dei brownies è la scoperta di un libro del 1904, il "Cook Book" del Service Club di Chicago. Questo volume contiene infatti la ricetta dei "Bangor Brownies", alimentando la versione che attribuisce l'invenzione di questi dolci a una casalinga di Bangor, nel Maine. La leggenda narra che questa signora stesse preparando una torta al cioccolato, ma per dimenticanza non aggiunse il lievito, causando il collasso della torta. Invece di gettarla, decise di tagliarla in piccole barrette e servirla ai suoi ospiti, ottenendo un notevole successo. Sebbene questa storia possa apparire quasi certamente apocrifa, il fatto che sia ambientata a Chicago ci porta a considerare un'ulteriore e intrigante versione sull'origine dei brownies: quella che li farebbe nascere nelle prestigiose cucine dell'hotel Palmer House. Il Palmer House fu un dono di nozze del magnate Potter Palmer alla sua giovane moglie Bertha Honoré Palmer, figura di spicco dell'alta società di Chicago e, a quanto pare, legata anche alla nascita del brownie. Secondo la ricostruzione storica dell'hotel, nel 1893 Bertha venne nominata presidente del Board of Lady Managers della World’s Columbian Exposition, una gigantesca fiera internazionale organizzata per celebrare i quattrocento anni dallo sbarco di Cristoforo Colombo in America e concepita per esibire al mondo la modernità, la ricchezza e le ambizioni degli Stati Uniti. Per l'occasione, Bertha incaricò Joseph Sehl, il pastry chef dell'hotel, di creare un dolce destinato alle visitatrici dell'esposizione. Il suo intento era di ideare un dolce simile a una torta, ma più pratico da trasportare, dato che le signore avrebbero camminato per ore ammirando le varie attrazioni. Da questa richiesta sarebbe nato un dolce al cioccolato denso e ricco, impreziosito da una copertura di noci e albicocca. Il Palmer House rivendica ancora oggi questo dolce come il primo vero brownie, preservandone la ricetta originale. Da quel momento in poi, e per tutto il corso del Novecento fino ai giorni nostri, le ricette dei brownies si sono moltiplicate all'infinito, diventando un pilastro della cucina domestica e un'icona culinaria che ha conquistato prima l'immaginario americano e poi quello del resto del mondo. Per chi volesse cimentarsi nella preparazione di questo classico, ecco la ricetta ispirata a quella originale di Fannie Farmer, rivisitata per la cucina moderna: Ingredienti: 200 g di zucchero semolato 115 g di burro non salato 115 g di cioccolato fondente al 70% di cacao 95 g di farina 00 80 g di noci tritate grossolanamente 2 uova grandi a temperatura ambiente 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 1 pizzico di sale fino Procedimento: Iniziare sciogliendo a bagnomaria il burro insieme al cioccolato fondente, mescolando delicatamente fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Lasciare intiepidire. Nel frattempo, in una ciotola capiente, sbattere leggermente le uova con lo zucchero, senza montarli eccessivamente. Aggiungere l'estratto di vaniglia e il pizzico di sale, quindi incorporare gradualmente il composto di burro e cioccolato intiepidito, mescolando con una spatola. Aggiungere la farina setacciata e incorporarla delicatamente al composto, mescolando solo il necessario per amalgamare gli ingredienti ed evitare di sviluppare eccessivamente il glutine. Infine, incorporare le noci tritate. Versare l'impasto in una teglia quadrata di circa 20 cm di lato, precedentemente foderata con carta da forno. Livellare bene la superficie dell'impasto con la spatola. Cuocere in forno statico preriscaldato a 170°C per circa 22-28 minuti. È fondamentale non cuocere eccessivamente il dolce; il centro dovrà rimanere leggermente umido per garantire la tipica consistenza del brownie. Una volta sfornato, lasciare raffreddare completamente a temperatura ambiente prima di tagliare il dolce in quadrotti uniformi. Servire e gustare





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