Bruce Springsteen attacca Donald Trump a Washington: "Razzista, incompetente e traditore"

Il cantante Bruce Springsteen ha rinnovato le sue critiche feroci contro il presidente Donald Trump durante un concerto a Washington, definendolo razzista, incompetente e traditore. L'episodio riapre il dibattito sul ruolo politico degli artisti, con prese di posizione contrastanti da Francesco De Gregori e il caso veneziano di Pierpaolo Capovilla.

Bruce Springsteen ha rinnovato le sue feroci critiche contro Donald Trump durante un concerto a Washington, definendolo razzista, incompetente e traditore. Il cantante, 76 anni, è tornato a schierarsi apertamente in politica, introducendo una cover di "War" di Edwin Starr e ribadendo la sua condanna verso le politiche dell'amministrazione Trump.

Springsteen, noto da tempo come voce critica del panorama musicale statunitense, ha recentemente scritto la canzone di protesta "Streets of Minneapolis" in seguito all'uccisione di Alex Pretti, un infermiere, da parte di agenti federali a Minneapolis il 24 gennaio. Durante lo spettacolo, ha accusato gli agenti federali di aver portato "morte e terrore" nella città, affermando che avevano "scelto la città sbagliata". Questo episodio si inserisce in una lunga serie di scontriverbali tra i due.

L'anno scorso, durante l'inizio del tour europeo "Land of Hope and Dreams" a Manchester, Springsteen aveva dichiarato che l'America, "farodi speranza e libertà per 250 anni", era nelle mani di un'amministrazione "corrotta, incompetente e traditrice", utilizzando quasi gli stessi aggettivi di ieri. La replica di Trump non si era fatta attendere: su Truth aveva definito Springsteen "sopravvalutatissimo", attaccandone la musica e la politica "di sinistra radicale", conclude ndo che non era "un uomo di talento" ma "solo uno str**zo invadente e odioso" che aveva sostenuto Joe Biden.

L'ultimo attacco di Springsteen arriva a poche ore da una dichiarazione di Francesco De Gregori sull'impegno politico degli artisti. Il cantautore italiano, presentando i propri progetti al teatro Out Off di Milano il 26 maggio, ha espresso scetticismo verso le prese di posizione nette su questioni internazionali, citando Springsteen come esempio.

De Gregori ha affermato di provare "imbarazzo" quando un uomo di spettacolo si schiera in modo così deciso, definendo i proclami dal palco "indifferenti" e rifiutando di dare o ricevere lezioni da nessuno, men che meno da un "uomo di spettacolo". Il tema dell'impegno politico degli artisti è comparso anche in Italia, con il caso di Pierpaolo Capovilla, ex frontman di One Dimensional Man e Teatro degli Orrori, che ha annunciato di voler vendere il proprio appartamento a Venezia dopo la vittoria del candidato di centrodestra Simone Venturini nelle elezioni comunali, in seguito alla sconfitta del candidato del centrosinistra Andrea Martella.

Capovilla ha lanciato un duro sfogo contro i suoi concittadini, definendoli "nemici della città storica" e accusando la classe operaia di essere "indottrinata" e "inconsapevole del proprio destino". La sua reazione ha suscitato discussione, evidenziando come le tensioni politiche e sociali trovino eco anche nel mondo della cultura e dello spettacolo. Le dichiarazioni di Springsteen e De Gregori mettono in luce un dibattito più ampio sul ruolo degli artisti nella sfera pubblica.

Da un lato c'è chi, come Springsteen, ritiene necessario usare la propria visibilità per denunciare ingiustizie e oppressioni, portando avanti una tradizione di canzone di protesta che affonda le radici nella storia americana. Dall'altro lato, come espresso da De Gregori, c'è chi vede con diffidenza le prese di posizione nette, preferendo un approccio più cauto o una separazione tra arte e attivismo politico esplicito.

Le affermazioni di Capovilla, sebbene collocate in un contesto locale, rientrano in questa discussione, mostrando come le elezioni amministrative possano trasformarsi in uno scontro identitario con implicazioni culturali e sociali profonde. Il nutrito scambio di opinioni tra icone della musica mondiale e la reazione accalorata di un musicista italiano a una tornata elettorale cittadina riflettono un periodo di forte polarizzazione, in cui le dichiarazioni pubbliche di personaggi famosi sono spesso carnefici di dibattiti accesi.

Il linguaggio usato da Springsteen, con termini come "razzista, incompetente e traditore", ricorda la retorica delle campagne elettorali più aspre, mentre la replica di Trump conferma come le ostilità siano personali e ideologiche. La distanza tra le posizione di De Gregori e Springsteen non è solo anagrafica ma anche culturale, rappresentando due modi di intendere la responsabilità sociale dell'artista. Mentre Springsteen abbraccia un ruolo di voce della coscienza, De Gregori rivendica un'autonomia dell'arte dai messaggi politici diretti.

Il caso veneziano aggiunge una dimensione locale a questa equazione, mostrando come le dinamiche elettorali possano degenerare in un rifiuto totale della comunità, con Capovilla che arriva a dichiarare "Venezia è morta" e a voler abbandonare la città. Questo episodio, pur nella sua specificità, dialoga con le preoccupazioni di Springsteen sulla democrazia e con lo scetticismo di De Gregori sulle "lezioni" degli artisti.

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