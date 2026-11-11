Bruce Willis peggioramento demenza frontotemporale famiglia e figlie

Fonti rivelano il declino mentale di Bruce Willis a tre anni dalla diagnosi. La figlia Demi Moore descrive la dura realtà della demenza frontotemporale con compassione.

La salute di Bruce Willis, l'attore iconico di Hollywood, è oggetto di nuove preoccupazioni dopo che fonti vicine alla famiglia hanno descritto un significativo peggioramento delle sue condizioni cognitive. A tre anni dalla diagnosi ufficiale di demenza frontotemporale, le informazioni raccolte dal Daily Mail Sunday indicano che il 71enne sta affrontando una fase più avanzata della malattia neurodegenerativa.

Dettagli sulla condizione cognitiva dell'attore

Secondo quanto riportato da Page Six e confermato da una fonte interna, Bruce Willis mostra comportamenti che ricordano quelli di un bambino curioso, osservando gli oggetti circostanti con uno sguardo intenso ma disorientato. L'osservazione suggerisce che l'attore sembra essere un uomo di mezza età in buona salute fisica, ma privo della piena consapevolezza del proprio deterioramento mentale progressivo.

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La fonte ha precisato che Willis percepisce che qualcosa non va nella sua vita, ma non comprende appieno l'entità del cambiamento. Non parla apertamente del suo stato e non si lamenta eccessivamente, vivendo in gran parte nel suo mondo interiore mentre la malattia continua a evolversi senza sosta.

Posizioni della famiglia e dei parenti stretti

Demi Moore, ex moglie di Bruce Willis e madre di tre delle sue cinque figlie, ha espresso pubblicamente la sua profonda compassione per Emma Heming, la compagna attuale dell'attore. Nel corso degli anni, il legame tra i due ex coniugi si è rafforzato, dimostrando una solidarietà unica di fronte alla crisi sanitaria che coinvolge il padre delle loro bambine.

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Demi Moore ha dichiarato di provare molta empatia verso Emma Heming, notando come nessuno avrebbe potuto prevedere le difficoltà future dato che Emma era una giovane donna all'inizio del loro rapporto. Ha elogiato il lavoro magistrale svolto da Emma nell'affrontare questa situazione imprevista e devastante, riconoscendo la mancanza di una guida specifica su come gestire simili tragedie familiari.

Impatto reale sulle figlie e prossimi passi

Le cinque figlie di Bruce Willis, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn, costituiscono il pilastro fondamentale del supporto emotivo quotidiano. La presenza costante delle figlie, nate sia dal matrimonio con Demi Moore che con Emma Heming, garantisce che l'attore non sia mai solo durante questo percorso difficile e lungo.

Dopo il ritiro dalle scene annunciato lo scorso settembre a causa dell'afasia, la famiglia ha mantenuto una posizione unita e protettiva. Le prossime settimane vedranno probabilmente un aumento della cura familiare diretta, poiché la natura lenta ma implacabile della demenza frontotemporale richiede attenzione continua e adattamento alle mutevoli esigenze cognitive di Bruce Willis.