Bruciati vivi: due pachistani in carcere per l'omicidio di quattro braccianti

Due pachistani, Ahmed Safeer e Ali Raza, sono stati arrestati e condannati a carcere per l'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara. La lite tra una delle vittime e Safeer sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio, dopo che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa.

Braccianti bruciati vivi perché non volevano stare in 10 in una stanza. La crudeltà dietro la strage, in carcere i due presunti assassini Amendolara. La circostanza emerge dal decreto con cui il Gip ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza.

La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safeer e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo avelo saputo dallo stesso. Nel corso della lite, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa.

I due indagati, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida, resteranno nella casa circondariale di Castrovillari, dove erano stati portati a seguito del fermo disposto dalla Per loro il sostituto procuratore Roberta Bello aveva chiesto la conferma della misura cautelare in carcere, mentre i difensori Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Giulia Montilli avevano chiesto l'applicazione di una misura meno afflittiva. Hanno dato alle fiamme ben cinque persone, uccidendone quattro e tentando di ucciderne una quinta, per futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, dimostrando di essere in grado di esprimere una efferata violenza in assenza di ragioni plausibili.

Peraltro, in nessuna fase del procedimento, hanno mostrato in alcun modo segni di pentimento o di resipiscenza. Lo scrive il gip di Castrovillari, Orvieto Matonti, nel provvedimento con cui dispone la custodia in carcere per Ahmed Safeer e Ali Raza, i 31enni pakistani arrestati per l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Vasco in concerto a Rimini: «Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni.

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I due indagati, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida, resteranno nella casa circondariale di Castrovillari, dove erano stati portati a seguito del fermo disposto dalla Per loro il sostituto procuratore Roberta Bello aveva chiesto la conferma della misura cautelare in carcere, mentre i difensori Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Giulia Montilli avevano chiesto l'applicazione di una misura meno afflittiva. Hanno dato alle fiamme ben cinque persone, uccidendone quattro e tentando di ucciderne una quinta, per futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, dimostrando di essere in grado di esprimere una efferata violenza in assenza di ragioni plausibili.

Peraltro, in nessuna fase del procedimento, hanno mostrato in alcun modo segni di pentimento o di resipiscenza. Lo scrive il gip di Castrovillari, Orvieto Matonti, nel provvedimento con cui dispone la custodia in carcere per Ahmed Safeer e Ali Raza, i 31enni pakistani arrestati per l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara





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