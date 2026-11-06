Bruno Antonio Malatesta: sequestrati beni per 700mila euro

Sequestro preventivo di beni per circa 700mila euro a Bruno Antonio Malatesta, arrestato a ottobre in provincia di Torino e accusato di guidare una setta.

La Procura ha disposto un sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, arrestato a ottobre in provincia di Torino insieme a due collaboratori. Il patrimonio bloccato, del valore complessivo di circa 700mila euro, comprende ville, gioielli, orologi antichi e un fondo pensione. Secondo l'accusa, Malatesta si presentava come maestro di yoga e avrebbe guidato una setta in cui le donne venivano ridotte di fatto in schiavitù.

Le vittime, donne vulnerabili e ragazzine, hanno poi raccontato l'esperienza ai carabinieri, descrivendo un sistema di controllo costante. Il provvedimento della Procura si fonda su indagini condotte dai carabinieri, che hanno ricostruito il meccanismo costruito dal sedicente maestro nel corso degli anni.

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Come Malatesta avrebbe nascosto il suo patrimonio

Secondo gli investigatori, a partire dal 2018 Bruno Antonio Malatesta si sarebbe spogliato formalmente di tutto il suo patrimonio societario e immobiliare. Il meccanismo indicato dalla Procura è un sistematico trasferimento fraudolento di valori, che avrebbe permesso di mantenere un controllo occulto sui beni.

I beni risultavano intestati a prestanome fidati, alcuni dei quali risultano già indagati, e a enti terzi. Secondo l'accusa, però, Malatesta ne avrebbe mantenuto il totale controllo, in modo non visibile dall'esterno.

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Il patrimonio sottoposto a sequestro include conti correnti, carte prepagate e un fondo pensione, oltre a decine di terreni e fabbricati. I carabinieri lo definiscono un vastissimo patrimonio, e tra gli immobili compare anche uno spazio che sarebbe stato destinato a centro di accoglienza o casa rifugio per donne vittime di violenza, in provincia di Cuneo.

Nella cassetta di sicurezza sono stati trovati gioielli, monete storiche e decine di orologi da taschino d'epoca, anch'essi compresi nel provvedimento.

La setta e le accuse contro il presunto maestro

Secondo l'accusa, Bruno Antonio Malatesta avrebbe creato una setta che formalmente ruotava attorno alla Fondazione Fiore della Pace. L'indagine è partita nel marzo 2024, dopo denunce e querele presentate negli anni precedenti, le prime risalenti al 2017.

Gli ospiti vivevano in villette a schiera intestate a società riconducibili a Malatesta. Secondo quanto ricostruito, indossavano tuniche arancioni e si rasavano la testa, mentre il presunto maestro sosteneva di essere in contatto con la 'madre divina'.

Il presunto maestro avrebbe ospitato principalmente donne, da lui definite 'monache' o 'adepte'. Secondo l'accusa, le avrebbe costrette a fare voto di obbedienza e povertà e a versare in suo favore tutti i loro averi.

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Le donne avrebbero dovuto fare voto di castità con mariti o compagni, ma non con lo stesso Malatesta. Le presunte terapie purificatrici, secondo l'accusa, erano in realtà abusi sessuali.

Una delle vittime, che poi ha testimoniato, ha riferito che il maestro le umiliava, le divideva e le mortificava ogni giorno, e che la riteneva parte di un gruppo di presunte streghe.

Effetti del sequestro e prossimi passi dell'indagine

Il sequestro preventivo blocca il patrimonio di Malatesta in attesa degli sviluppi giudiziari, con effetti diretti sui beni indicati dagli inquirenti. Tra questi figura anche lo spazio destinato a casa rifugio in provincia di Cuneo, che potrebbe essere coinvolto nelle decisioni future sulla sua destinazione.

Il provvedimento riguarda anche i prestanome e gli enti terzi a cui i beni risultavano intestati, che secondo gli investigatori sarebbero stati utilizzati per schermare la reale proprietà. Gli accertamenti proseguono per verificare la posizione di tutti i soggetti coinvolti.

Malatesta e i due collaboratori arrestati restano indagati, e ogni accusa va considerata come presunta fino a eventuale sentenza definitiva. I carabinieri e la Procura proseguono le verifiche sui beni e sulle testimonianze raccolte.