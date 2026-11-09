Bruno Barbieri e le sue ultime volontà: ceneri sparse a Los Roques

Lo chef Bruno Barbieri rivela nel podcast di Sky TG24 le sue precise volontà testamentarie. Desidera essere cremato e avere le ceneri sparse a Cayo Muerto, Venezuela.

Lo chef Bruno Barbieri ha rilasciato una dichiarazione inaspettata riguardo alle proprie volontà postume durante la partecipazione al podcast Bonus Track di Sky TG24. Lo stimato cuoco italiano, noto per la sua lunga carriera nelle cucine di alto livello, ha chiarito con diretta e precisione burocratica che, al momento del decesso, vuole essere cremato. Questa decisione, apparentemente in contrasto con la sua vita dedicata al fuoco e al calore dei forni professionali, è stata formalizzata attraverso la scrittura di un testamento legale.

Dettagli tecnici della cremazione e del viaggio

Bruno Barbieri ha dichiarato esplicitamente di aver già redatto il documento testamentario che regolamenta la gestione del suo corpo dopo la morte. La scelta di optare per la cremazione gli genera un certo disagio personale, poiché trascorrere l'intera esistenza lavorando tra i fornelli rende l'idea di entrare in un forno crematorio un'esperienza spiacevole. Ha ammeso con candida ironia che questa prospettiva gli sta un po sulle balle, sottolineando lironia del destino per un uomo di cucina.

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Nonostante il disagio iniziale verso il processo di cremazione, l'obiettivo finale rimane chiaro e geograficamente definito. Barbieri ha espresso il desiderio di non seppellire il proprio corpo in cimiteri tradizionali, ma di disperdere le proprie ceneri in un luogo specifico che ama profondamente. La destinazione scelta è il Venezuela, in particolare un'isola remota del arcipelago di Los Roques. Questa scelta riflette un legame emotivo forte con la natura selvaggia e isolata di questo territorio caraibico.

La destinazione finale: Cayo Muerto

Il luogo specifico indicato da Bruno Barbieri per la dispersione delle ceneri si chiama Cayo Muerto. Questo isolotto fa parte dellarcipelago di Los Roques, una riserva marina nazionale in Venezuela rinomata per la sua bellezza incontaminata. Barbieri descrive Cayo Muerto come un luogo di estrema solitudine, definendolo come unarea composta da 287 passi di distanza dove non cè nessuno. Questa descrizione evidenzia la ricerca di privacy assoluta e di pace eterna lontana dai riflettori della televisione e della ristorazione.

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Lo chef ha già individuato la persona incaricata di eseguire questultimo desiderio, garantendo che loperazione sia stata discussa e approvata nel dettaglio. Non si tratta di una semplice richiesta teorica, ma di un piano operativo già delineato. Barbieri ha dichiarato di aver già parlato con questa persona, spiegando esattamente tutto quello che dovrà fare per rispettare la sua volontà. La chiarezza con cui sono stati esposti i compiti dellesecutore testamentario suggerisce una grande attenzione ai dettagli, tipica di un professionista della ristorazione.

Logistica, costi e preparazione dellerede testamentario

Una delle aspetti più distintivi del testamento di Bruno Barbieri è la copertura finanziaria totale delle spese legate al viaggio e alla permanenza dellesecutore. Lo chef ha specificato che la persona designata per spargere le ceneri a Cayo Muerto avrà il viaggio pagato interamente da lui. Non ci saranno oneri economici per lindividuo incaricato, il che elimina qualsiasi possibile barriera logistica o finanziaria alla realizzazione del desiderio dello chef.

Oltre al costo del biglietto aereo e dei trasferimenti, Barbieri ha stanziato fondi per una permanenza specifica. Lincaricato dovrà fare un mesetto, ovvero trascorrere circa un mese nel luogo della dispersione, periodo per il quale le spese sono già state preventivamente pagate. Questa istruzione suggerisce che lo chef desidera che lesicuzione non sia affrettata o frettolosa, ma che venga vissuta con la dovuta calma e solennità. La durata di un mese permette allesecutore di immergersi nellambiente e di svolgere il compito con la giusta atmosfera.

Relazione con il padre e chiusura di un capitolo

Il podcast ha offerto spunti oltre le disposizioni testamentarie, toccando anche temi personali profondi. Barbieri ha raccontato del difficile rapporto con il padre, rivelando che per ventanni gli venne detto che era un buono a niente. Questa critica costante ha motivato il desiderio di liberarsi da quello che lui definisce un mostro interiore. La relazione era segnata da una mancanza di riconoscimento affettivo da parte del genitore, creando una distanza emotiva significativa.

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La dinamica familiare ha subito un cambiamento tardivo ma significativo. Bruno Barbieri ha ammesso di aver detto ti voglio bene al padre per la prima volta solo a 55 anni. Questo passo indietro emotivo è stato compiuto solo da lui, poiché il padre non ha mai restituito il gesto o mostrato vulnerabilità. Questa rivelazione aggiunge un layer di complessità alla figura pubblica di Barbieri, mostrando la sua umanità e le ferite che hanno segnato la sua crescita personale.

Altre rivelazioni nel podcast di Sky TG24

Il contenitore di Sky TG24 ha consentito a Barbieri di condividere anche altri aneddoti della sua carriera e delle sue esperienze recenti. Tra le tematiche affrontate vi è il rapporto con collaboratori e colleghi, offrendo una visione più intima del suo mondo professionale. La trasmission ha permesso di approfondire la sua personalità al di là delle immagini televisive, mostrando un uomo riflessivo e determinato nel controllare ogni aspetto della propria esistenza, persino quello postumo.

La decisione di Bruno Barbieri di specificare con tanta precisione la destinazione delle proprie ceneri a Cayo Muerto rappresenta un atto finale di libertà e amore per un luogo specifico. Lorganizzazione meticolosa del viaggio e la copertura dei costi dimostrano una cura particolare per i dettagli, assicurandosi che il proprio ultimo desiderio sia realizzato esattamente come desiderato. Questa volontà testamentaria si distingue per la sua chiarezza e per la scelta di un luogo che rappresenta per lui un paradiso di solitudine.