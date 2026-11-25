Bruno Ceretto, a 90 anni, ricorda l'impresa del 1986 in America contro lo scandalo metanolo. Oggi affronta i nuovi dazi di Trump con la forza della terra di Langa e la cultura enogastronomica.

A novant'anni, con soli ottanta giorni per compiere il traguardo, Bruno Ceretto riflette su quasi quattro decenni di storia vinicola statunitense. Il patriarca del Barolo ha aperto le porte degli Stati Uniti ai vini delle Langhe, un percorso che lui stesso definisce lungo e in salita. Oggi, la minaccia dei dazi imposti da Donald Trump riapre ferite antiche, costringendo il produttore a richiamare alla mente le strategie del passato.

Le origini americane e la sfida del 1986

Nel 1986, il settore vinicolo italiano attraversava una crisi drammatica causata dallo scandalo del metanolo, che aveva decimato le esportazioni e danneggiato irreparabilmente la reputazione del Made in Italy. Bruno Ceretto e sua sorella Carla Voltolina decisero di intraprendere una controffensiva decisiva per recuperare il terreno perduto. L'obiettivo era chiaro: dimostrare la qualità autentica del territorio e del prodotto attraverso un'esperienza immersiva.

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L'iniziativa consisteva in un pranzo esclusivo per duecentocinquanta ospiti presso il Four Seasons Restaurant di New York. A differenza di altre iniziative che invitavano chef maschili, i Ceretto coinvolsero le donne delle cucine piemontesi, le vere regine dei fornelli locali. Questa scelta strategica mirava a trasmettere l'identità culturale del territorio, legando indissolubilmente il vino alla tradizione culinaria familiare.

Il successo del Barolo Brothers a New York

L'evento divenne un punto di svolta storico per il settore, coinvolgendo l'élite newyorkese in un momento cruciale. Tra i partecipanti figuravano figure di spicco come il sindaco Ed Koch, l'ex segretario di Stato Henry Kissinger e il direttore del Museum of Modern Art Richard Oldenburg. La serata fu segnata da diciotto minuti di applausi consecutivi, che consacravano definitivamente i "Barolo Brothers" sul mercato internazionale.

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Prima di questo successo, la vita di Bruno Ceretto a New York era ben diversa. Nei primi tempi, alloggiava in un piccolo albergo sulla Madison Avenue per quaranta euro a notte, gestito da una famiglia veneta. I suoi affari dipendevano interamente dal centralino della reception, poiché i telefoni cellulari non esistevano ancora. L'arrivo su una rivista prestigiosa gli permise poi di trasferirsi in un appartamento al cinquantunesimo piano del palazzo della Carnegie Hall.

Tartufo, Hollywood e il legame con Langa

La connessione con gli Stati Uniti si è approfondita negli anni grazie a iniziative che univano enogastronomia e cultura. Una notte al ristorante Rex di Los Angeles, grazie allo chef Mauro Vincenti, fu presentata la collezione di gioielli Buccellati, con ospiti come Alan Ladd Jr. e June Allyson. Un'altra iniziativa chiave nacque da una battuta di Steven Spielberg al ristorante Giorgio Baldi a Malibu, portando alla creazione dell'Asta del Tartufo ad Alba.

Oggi, Bruno Ceretto ribadisce la sua identità profonda, che va oltre il mondo del vino. Definisce se stesso come un uomo della Langa, un'identità che gli fa correre sul campanile del Duomo di Alba. Con progetti culturali come l'esposizione di Anselm Kiefer nel Roero, continua a costruire ponti tra il territorio piemontese e il mondo, mantenendo viva la narrazione che ha reso celebre il Barolo.