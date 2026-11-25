La Commissione europea conferma che l'Italia può uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo nel 2027 sfruttando la clausola difesa ed energia per i conti pubblici.

La Commissione europea ha dato il via libera definitivo al Documento programmatico di bilancio dell'Italia per l'anno 2027, confermando che il paese può uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo entro la primavera prossima. Bruxelles ha riconosciuto che il piano finanziario rispetta i limiti europei sulla crescita della spesa netta, grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale dedicata alla difesa e alla sicurezza energetica. Questo atto formale chiude una fase critica di negoziazione tra Roma e le istituzioni di Bruxelles, permettendo al governo italiano di procedere con stabilità giuridica.

Meccanismo della Clausola di Salvaguardia

Il cuore dell'accordo risiede nell'utilizzo di una specifica deroga che permette di finanziare in deficit la metà degli interventi previsti per la sicurezza nazionale e l'energia. Secondo i calcoli della Commissione, nel 2027 la spesa netta italiana supererà di 15,4 miliardi di euro il limite annuo fissato dal Consiglio dell'Unione Europea. Tale scostamento corrisponde allo 0,6 per cento del Pil e rientra pienamente nella flessibilità riconosciuta dalle regole comunitarie. La difesa nazionale assorbe circa 0,3 punti di Pil, con un aumento della spesa che passerà dall'1,3 per cento del 2024 all'1,6 per cento nel 2027. Altr0 0,3 punti di Pil sono destinati alle misure per la sicurezza energetica.

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I dati Istat indicano che circa 13 dei 26 miliardi di interventi contenuti nella legge di bilancio sono finanziati in deficit grazie a questa clausola. A legislazione vigente, senza l'ausilio di questa deroga, la spesa netta sarebbe cresciuta del 2,1 per cento, superando il tetto imposto. Escludendo l'incremento militare già previsto rispetto al 2024, la crescita si attesterebbe all'1,9 per cento. I nuovi interventi per la sicurezza nazionale valgono circa 5 miliardi di euro, secondo le stime dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Posizioni degli Stakeholder e Dettagli Tecnici

La Commissione Europea ha espresso un giudizio tecnico molto preciso sulle misure energetiche presentate da Roma. L'esecutivo europeo ha considerato ammissibili le iniziative energetiche perché annunciate in modo credibile e specificate con sufficiente dettaglio. Tuttavia, ha avvertito il governo italiano che l'ammissibilità di queste spese sarà riesaminata ex post, in base all'effettiva implementazione delle politiche. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha chiarito che dei 7,17 miliardi presentati per il 2027, 3,38 miliardi erano già previsti in precedenza. Tra le voci preesistenti figurano gli incentivi alle comunità energetiche e all'agrivoltaico.

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Le misure completamente nuove riguardano 2,79 miliardi di euro destinati alla rete ferroviaria e un miliardo di aiuti vincolati agli investimenti per le piccole e medie imprese non energivore. Far rientrare nella deroga spese già programmate ha liberato spazio sotto il tetto europeo, consentendo di finanziare in deficit altre misure della manovra. Questo meccanismo ha permesso di bilanciare le esigenze di spesa del governo con i vincoli di bilancio dell'Unione Europea, creando un compromesso tecnico che soddisfa i criteri di Bruxelles.

Impatto Reale e Prospettive Future

Per un paese che detiene il rapporto debito-Pil più alto d'Europa, il monito finale della Commissione è cruciale: l'aumento globale dei tassi d'interesse richiede una politica di bilancio prudente per controllare il costo di rifinanziamento del debito pubblico. La spesa per interessi è destinata a crescere da 96,9 miliardi nel 2026, pari al 4,2 per cento del Pil, a 104,8 miliardi nel 2027, arrivando al 4,4 per cento. Il divario tra il costo del debito e la crescita nominale spinge verso l'alto il rapporto debito-Pil. Secondo le stime di Bruxelles, l'avanzo primario scenderà dall'1,2 per cento del Pil nel 2026 allo 0,8 per cento nel 2027.

La premier Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti ora possono puntare con maggiore fiducia verso le prossime elezioni, con una procedura sul disavanzo ufficiosamente chiusa. La manovra approvata permette alla maggioranza di rivendicare risultati fiscali, come l'estensione dello scaglione Irpef al 33 per cento fino a 55 mila euro e il regime forfettario per le partite Iva fino a 100 mila di ricavi. Tuttavia, la stima del 2,9 per cento di deficit per il 2026 dovrà essere confermata dal dato a consuntivo che l'Istat comunicherà nella primavera del 2027. Questo rappresenta un rischio noto al governo, che nel 2024 aveva mancato il traguardo simile per circa 11 miliardi di spesa superiore alle stime iniziali.

Le condizioni imposte da Bruxelles per l'uscita definitiva dalla procedura sono due precise. La prima richiede che il deficit del 2026, previsto al 2,9 per cento del Pil senza deroga, sia confermato sotto la soglia del 3 per cento al consuntivo. La seconda condizione impone che le previsioni di primavera della Commissione indichino un deficit sotto il 3 per cento anche nel 2027 e nel 2028, tenendo conto dell'utilizzo della clausola. Questo scenario si allinea con le previsioni d'autunno della Commissione, che stima un deficit del 2,9 per cento del Pil nel 2027 e del 2,5 per cento nel 2028.