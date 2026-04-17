Bruxelles: la svolta anti-veto di Von der Leyen tra speranze e ostacoli politici

Dopo l'uscita di scena di Viktor Orban, Ursula von der Leyen rilancia l'idea di superare il vincolo dell'unanimità nell'UE per accelerare le decisioni, ma il cammino è complesso, con veti incrociati e interessi nazionali divergenti.

Bruxelles. Subito dopo la conclusione dell'era politica di Viktor Orban , Ursula von der Leyen ha rilanciato con decisione la sua visione per l' Unione Europea , esortando i leader a cogliere questo momento opportuno per superare il vincolo dell'unanimità e accelerare i processi decisionali. Tuttavia, la realtà si rivela ben più articolata di quanto la semplice ambizione possa suggerire, presentando ostacoli significativi. Tra questi, spiccano i considerevoli costi che i cittadini europei stanno sostenendo quotidianamente a causa delle conseguenze della guerra in corso, un aspetto quantificabile con relativa facilità. Mentre la Commissione Europea sta attivamente elaborando le strategie per fronteggiare la crisi, alcuni membri del Parlamento Europeo sembrano essere distratti da problematiche meno urgenti, come la dipendenza dalla nicotina. Questa analisi proviene da Marco Bresolin, autore di Condominio Europa, la nuova newsletter de La Stampa che arriva direttamente nella tua casella di posta da Bruxelles, con l'obiettivo di illuminare la complessità delle dinamiche europee attraverso notizie, approfondimenti, analisi e curiosità raccolte nel cuore delle istituzioni dell'UE, il tutto condito da un'ironia che rende la lettura più avvincente. È possibile iscriversi gratuitamente seguendo questo link.

L'amministratrice condominiale, Ursula von der Leyen, non ha perso tempo. Appena il controverso inquilino dell'appartamento ungherese, noto per aver ostacolato ogni assemblea e tenuto tutti sotto scacco, ha lasciato la scena, ha prontamente proposto una revisione del regolamento condominiale. L'idea è di ridurre le decisioni che richiedono l'unanimità a favore di quelle prese a maggioranza qualificata, pur tenendo conto del peso proporzionale di ciascun appartamento. Non è la prima volta che von der Leyen avanza la proposta di passare dal sistema dell'unanimità a quello della maggioranza qualificata in specifici ambiti, in particolare nella politica estera e nell'adozione delle sanzioni economiche. L'Unione Europea possiede gli strumenti per attuare tale cambiamento senza la necessità di rivedere i Trattati, un processo notoriamente lungo e complesso. Sarebbe sufficiente attivare le cosiddette clausole passerella, che permetterebbero di adottare decisioni a maggioranza qualificata nei settori presi in considerazione, aggirando così il potere di veto e superando le paralisi decisionali. Questa ipotesi ciclicamente ritorna negli anni, solitamente in concomitanza con momenti in cui l'UE si trova bloccata a causa del veto di uno o più Stati membri. Il paradosso è che, per attivare le clausole passerella che superano il vincolo dell'unanimità, è richiesta proprio l'unanimità. Sembra un controsenso, ma in realtà è una conseguenza logica: per rinunciare a un potere decisionale, è necessario il consenso di tutti. Questa è una dinamica naturale. Viktor Orban si è sempre fermamente opposto a una simile soluzione, ed è proprio per questo che Ursula von der Leyen ha deciso di riconsiderare la questione in questo preciso momento. L'uscita di scena dell'ex premier ungherese rappresenta indubbiamente una condizione necessaria per tentare di modificare il metodo decisionale, ma è altamente probabile che non sia sufficiente.

Nel Consiglio Europeo sono presenti diversi esponenti politici che condividono la visione di Orban su questi temi. Tra questi, figurano il premier ceco Andrej Babis e lo slovacco Robert Fico, entrambi sovranisti convinti che pongono l'interesse nazionale al di sopra di tutto. Anche Peter Magyar, futuro primo ministro ungherese, non sembra particolarmente entusiasta all'idea di rinunciare al proprio potere di veto. Inoltre, non va dimenticato che domenica 19 aprile si terranno elezioni in Bulgaria, dove potrebbe emergere una vittoria dell'ex presidente Rumen Radev, il quale potrebbe orientare il Paese verso posizioni più filo-russe, anti-ucraine ed euroscettiche.

Vi sono poi ulteriori considerazioni di rilievo da effettuare. I veti posti da Viktor Orban sono stati frequentemente utilizzati da altri leader come un ariete per abbattere decisioni indesiderate, o come scudi per nascondere in modo un po' imbarazzato la propria contrarietà su determinati dossier. La posizione del governo italiano riguardo all'abolizione del veto è piuttosto ambigua. Da un lato, il vicepremier Antonio Tajani ha apertamente sostenuto questa svolta (nel 2023 ha sottoscritto un documento a favore della maggioranza qualificata), mentre dall'altro il collega vicepremier Matteo Salvini si oppone categoricamente. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si allinea con la posizione di Salvini, come ribadito in diverse occasioni davanti al Parlamento italiano negli scorsi mesi. Le sensibilità nazionali in materia di politica estera rimangono ancora profondamente divergenti. Allo stesso modo, gli interessi economici che vengono toccati dall'introduzione di sanzioni economiche contro un determinato Paese sono fonte di notevoli divergenze. In sintesi, prima che si possa arrivare all'abolizione del diritto di veto, dovrà scorrere ancora molta acqua sotto i ponti, metaforicamente parlando.

Nei due giorni successivi al voto, Peter Magyar ha avuto ben due conversazioni telefoniche con Ursula von der Leyen. Il futuro primo ministro ungherese ha una priorità assoluta: sbloccare con la massima urgenza i fondi europei destinati all'Ungheria, che erano stati congelati dalla Commissione e dal Consiglio a causa di presunte violazioni dello Stato di diritto. In gioco ci sono oltre 17 miliardi di euro, che comprendono sia risorse del bilancio comunitario sia fondi del piano Next Generation EU





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