Antonio Costa propone tagli di 40 miliardi al budget 2028-2034 e introduce una tassa digitale del 3%. La proposta incontra resistenze e sarà discussa il 26-27 novembre.

Il presidente dei leader dell'Unione europea Antonio Costa ha annunciato sabato nuovi tagli significativi al progetto di bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034, introducendo al contempo proposte per nuove fonti di reddito. Tra le iniziative proposte figura l'introduzione di una tassa sul digitale, destinata a supportare i finanziamenti delle politiche europee in un contesto di ristrettezze economiche.

Proposta di Costa e tagli al bilancio europeo

La proposta avanzata da Antonio Costa, che presiede i vertici dei leader dell'Unione europea, ridurrebbe il bilancio totale di sette anni di 40 miliardi di euro, portandolo a 1,582 trilioni di euro. Questo importo rappresenta una diminuzione rispetto alla proposta presentata dalla presidenza irlandese dell'Unione europea nell'ottobre dello stesso anno e un taglio ancora più marcato di 180,6 miliardi di euro rispetto all'originaria proposta della Commissione Europea.

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I tagli proposti da Costa riguardano principalmente il Fondo europeo per la competitività, concepito per rendere l'industria europea più forte rispetto alla concorrenza cinese e statunitense, nonché le spese per la difesa e l'azione esterna. Tuttavia, le risorse destinate all'agricoltura e alla coesione sono relativamente protette rispetto alla proposta di compromesso irlandese, sebbene questa protezione non sia stata sufficiente per placare tutte le critiche.

Reazioni critiche di Francia e Parlamento

Nonostante le protezioni, la Francia ha criticato i nuovi numeri, sostenendo che non tutelano sufficientemente i produttori agricoli. Anche Siegfried Muresan, principale negoziatore del bilancio presso il Parlamento europeo, ha definito i numeri un passo indietro, affermando esplicitamente che questa proposta è inaccettabile per il Parlamento e non può formare la base per il suo consenso.

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Muresan ha sottolineato che il bilancio dell'Unione europea è un budget di investimenti e che tagli aggiuntivi non costituiscono una strategia di investimento valida. Queste posizioni riflettono le divisioni interne tra i paesi membri, che vedono nel bilancio uno strumento cruciale per il sostegno economico e la stabilità regionale.

Nuove risorse fiscali e tassa digitale del 3%

Per compensare i tagli e trovare nuove entrate, Antonio Costa ha proposto l'introduzione di una tassa digitale che si basa su una proposta della Commissione Europea del 2018, all'epoca non adottata dai governi. La nuova proposta prevede un'imposta del 3% sul fatturato netto annuale derivante dalla pubblicità online, dai servizi di intermediazione digitale e dai dati generati dagli utenti.

Questa tassa colpirebbe le aziende con un fatturato annuo per attività digitali di 50 milioni di euro nell'Unione europea e un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro. Di conseguenza, l'onere fiscale ricadrebbe principalmente sui giganti statunitensi del settore tecnologico, tra cui Google, Microsoft, Meta, Apple e Amazon, una mossa che molti governi dell'Unione europea temono di aver provocato le ire del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è già espresso contro tale tipo di imposizione fiscale.

Fondo di ripresa e prossimi vertici decisivi

Oltre alla tassa digitale, Costa ha proposto di rallentare la restituzione del capitale del fondo di ripresa post-pandemico, ammontante a oltre 600 miliardi di euro che l'Unione europea avrà raccolto congiuntamente entro la fine del 2026. Sebbene il rimborso degli interessi e del capitale inizi nel 2028 e duri fino al 2058 come previsto, la restituzione del capitale potrebbe essere più lenta nei primi sette anni, liberando così più fondi nel budget per altre priorità.

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I leader dell'Unione europea discuteranno queste proposte durante un vertice speciale il 26 e 27 novembre, con l'obiettivo di ridurre le differenze tra i contribuenti netti e i beneficiari netti del bilancio, cercando di raggiungere un accordo entro dicembre. La situazione è particolarmente complessa a causa delle pressioni aggiuntive sui bilanci nazionali derivanti dagli alti prezzi dell'energia e dalle spese per la difesa, in un momento in cui numerosi paesi membri, tra cui Francia, Italia, Polonia, Grecia, Estonia, Finlandia e Slovacchia, si preparano alle elezioni del prossimo anno, rendendo il bilancio un tema centrale nelle campagne elettorali.