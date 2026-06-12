Btp Italia Sì: guida completa a rendimento, acquisto e tassazione

Scopri tutto sui nuovi Btp Italia Sì, titoli di Stato indicizzati all'inflazione italiana: come si acquistano, quali sono le cedole semestrali, il tasso minimo garantito, il premio fedeltà e la tassazione agevolata al 12,5 %.

I Btp Italia Sì sono una nuova tipologia di titoli di Stato italiani indicizzati all'inflazione nazionale, pensati soprattutto per i risparmiatori individuali e per il segmento retail.

L'emissione, prevista per la prima settimana di giugno 2026, avrà una durata di cinque anni e sarà collocata dal Tesoro attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana. Il titolo offre cedole semestrali composte da una parte fissa, pari alla metà del tasso cedolare annuo, e da una parte variabile legata all'inflazione italiana, misurata con l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi).

La parte variabile viene calcolata sul semestre di riferimento e, in caso di deflazione, non viene corrisposta, mentre la componente fissa rimane garantita. Il capitale è restituito integralmente alla scadenza e, durante l'emissione, è previsto un premio fedeltà dello 0,60 % per chi acquista il titolo e lo detiene fino alla scadenza.



L'acquisto dei Btp Italia Sì può avvenire esclusivamente durante il periodo di collocamento, che nell'edizione 2026 si svolgerà dal lunedì 15 al venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata.

Gli investitori possono sottoscrivere l'intera quota direttamente online, attraverso qualsiasi servizio di home‑banking abilitato al trading, oppure recandosi fisicamente presso sportelli bancari o uffici postali. Non sono previste commissioni di sottoscrizione in emissione, come per gli altri titoli di Stato a medio‑lungo termine, e il lotto minimo è di 1.000 euro, con possibilità di ordine solo per multipli di tale importo. Una volta conclusa l'emissione, eventuali acquisti secondari saranno soggetti alle commissioni fissate dal proprio intermediario.





Il tasso minimo garantito, comunicato dal Tesoro prima dell'apertura del collocamento, dipende dalle condizioni di mercato e non può essere inferiore al valore definitivo successivamente pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La tassazione sui redditi di capitale è agevolata al 12,5 %, pari a quella di tutti i titoli di Stato, e non è prevista alcuna imposizione di successione.

Grazie alla struttura ibrida della cedola, i Btp Italia Sì si distinguono sia dai tradizionali BTP Italia, che prevedono rivalutazione semestrale del capitale, sia dai BTP€i, indicizzati all'inflazione europea, offrendo al contempo una remunerazione stabile anche in contesti di inflazione contenuta o di deflazione temporanea





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