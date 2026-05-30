Buckingham Palace nel mirino: le e-mail segrete del principe Andrea consegnate al Lord Ciambellano

Documenti del tribunale rivelano che un archivio di 30.000 e-mail sulle finanze del principe Andrea è stato consegnato a Buckingham Palace nel 2020, sollevando dubbi sulla conoscenza della defunta regina Elisabetta. L'ex duca di York è indagato per abuso d'ufficio.

Il caso delle e-mail dell'ex principe Andrea, ora noto come Andrew Mountbatten-Windsor, continua a sollevare polemiche e interrogativi sulla trasparenza della monarchia britannica . Secondo quanto riportato dalla BBC, citando documenti del tribunale, un archivio di circa 30.000 e-mail contenenti informazioni dettagliate sulle controverse transazioni finanziarie dell'ex duca di York sarebbe stato consegnato nel maggio 2020 al Lord Ciambellano, il più alto funzionario della Casa Reale.

Le e-mail, che coprono un periodo particolarmente delicato, riguardano i legami di Andrea con i fratelli Rowland e la Banque Havilland, una banca con sede in Lussemburgo che in seguito è stata sanzionata dal Regno Unito e dall'Unione Europea per il suo coinvolgimento in presunte operazioni illecite. I documenti giudiziari, emersi da una sentenza dell'Alta Corte dell'aprile 2021, rivelano che una copia dell'archivio era stata fornita al Lord Ciambellano nel maggio 2020.

Un'ulteriore sentenza del giugno 2022 fa riferimento a un'e-mail datata 10 luglio 2020 in cui si afferma che le e-mail erano state consegnate a Buckingham Palace. All'epoca, la carica di Lord Ciambellano era ricoperta da Lord Peel, un ruolo che, secondo il sito ufficiale della Famiglia Reale, include la supervisione della condotta e degli affari generali della Casa Reale.

La consegna di queste e-mail a Buckingham Palace solleva domande su quanto la defunta regina Elisabetta II e il suo staff fossero a conoscenza delle attività di Andrea, che all'epoca era ancora un membro attivo della famiglia reale. Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York, è stato a lungo sotto i riflettori per la sua amicizia con il finanziere Jeffrey Epstein e per le accuse di abuso sessuale, ma anche per il suo ruolo di inviato commerciale del Regno Unito.

In questa veste, avrebbe condiviso informazioni governative riservate con i suoi associati, secondo quanto emerge dalle e-mail. L'ex principe ha sempre negato di aver tratto vantaggio personale dal suo ruolo diplomatico.

Tuttavia, la polizia della Thames Valley ha avviato un'indagine per abuso d'ufficio e ha chiesto a chiunque abbia informazioni rilevanti di farsi avanti. Buckingham Palace, interpellato sulla vicenda, ha dichiarato di non poter rilasciare commenti poiché è in corso un'indagine di polizia.

Con l'ascesa al trono di re Carlo III, l'atteggiamento nei confronti di Andrea è diventato più severo: gli sono stati revocati tutti i titoli militari e il patronato reale, e re Carlo stesso ha affermato che la legge deve fare il suo corso. Il caso delle e-mail rappresenta uno dei capitoli più imbarazzanti per la monarchia britannica, mettendo in luce i legami tra la famiglia reale e ambienti finanziari controversi





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