Bud Spencer omaggiato con una pizza speciale all'Antica Pizzeria Da Michele

La famiglia di Bud Spencer e l'Antica Pizzeria Da Michele collaborano per un'iniziativa culinaria dedicata al celebre attore, con un menù a base di fagioli, salsiccia e pizza, ispirato ai suoi film. L'omaggio include una festa a Pompei e serate a tema nelle sedi campane fino a fine marzo.

Roma, 27 febbraio - La famiglia del grande Bud Spencer rende omaggio al gigante buono del cinema arricchendo con i fagioli una pizza, simbolo di Napoli nel mondo, presso l' Antica Pizzeria Da Michele .

Due famiglie che si incontrano per celebrare un'iniziativa speciale per i mesi di febbraio e marzo, attiva nelle sedi di Aversa, Pompei, Salerno e Caserta, dedicata all'attore. Un omaggio che unisce il piatto simbolo di Napoli al personaggio più amato del cinema. Per i mesi di febbraio e marzo, i clienti delle sedi campane del brand siimmergono in un'esperienza culinaria ispirata ai celebri film di Carlo Pedersoli.

Il cuore di questa esperienza è il Pizzone alla Bud Spencer, con i fagioli Bud Power preparati secondo la ricetta originale, salsiccia e fior di latte di Agerola, disponibile anche in versione senza glutine nelle sedi di Salerno, Aversa, Pompei e Caserta. Ancora, Fagioli e Salsiccia in terrina, un classico intramontabile accompagnato da pizza bianca e la Birra di Bud Spencer per brindare con lo spirito del leggendario attore.

La scelta di dedicare un menù a Bud Spencer rappresenta un vero e proprio riconoscimento identitario che si è ulteriormente concretizzato in una visita della famiglia Pedersoli nella sede storica della pizzeria a Napoli, in via Sersale, e in una festa dal titolo 'Futtetenne' presso l'Antica Pizzeria Da Michele Pompei, in via Lepanto 213, che ha visto la presenza del figlio Giuseppe e dei nipoti Alessandro e Carlo. Gli amministratori de L'Antica Pizzeria Da Michele in the World, Alessandro Condurro e Francesco De Luca, dichiarano: Bud Spencer non è stato solo un attore, ma un ambasciatore globale della napoletanità.

Rappresenta quella forza generosa, quel carisma autentico e quella gioia di vivere che cerchiamo di trasmettere ogni giorno con la nostra pizza nel mondo. Per un brand storico come il nostro, celebrare Bud Spencer significa onorare un simbolo culturale che, proprio come la nostra margherita, è diventato un'icona pop capace di unire generazioni diverse sotto il segno dell'autenticità e del sorriso.

Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, aggiunge: 'Futtetenne' per mio padre non era un messaggio di superficialità ma un invito a vivere la vita con uno spirito positivo, cercando di valorizzare al massimo i lati buoni dell'esistenza, senza rancori, gelosie o inutili cattiverie neppure verso chi ti ha fatto un torto. In questo senso sposava a pieno le qualità dei veri napoletani capaci di godere al massimo delle cose semplici: il buon cibo, l'amicizia, una bella canzone e la convivialità familiare.

Il menù dedicato a Bud Spencer è disponibile fino a fine marzo. Ogni martedì di marzo, nelle sedi di Caserta, Aversa, Salerno e Pompei si celebra la 'serata Bud Spencer', con una terrina di fagioli e salsicce offerta per ogni tavolo, giochi a tema e quiz dedicati all'attore





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