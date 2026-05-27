Bufalo albino soprannominato Donald Trump risparmiato dal sacrificio di Eid in Bangladesh

Un raro bufalo albino in Bangladesh, noto come Donald Trump per la sua frangia bionda, è stato salvato dal sacrificio di Eid al-Adha dopo che il governo è intervenuto a causa delle preoccupazioni per la sicurezza legate alla grande folla attratta dall'animale. Trasferito allo zoo di Dhaka, l'episodio mostra l'impatto dei social media sulle tradizioni locali.

Un raro bufalo albino in Bangladesh , soprannominato " Donald Trump " per il suo caratteristico ciuffo biondo, è stato risparmiato dal sacrificio di Eid al-Adha grazie a un intervento dell'ultimo minuto del governo.

L'animale, che pesa circa 700 kg, era già stato venduto per la macellazione rituale quando le autorità sono intervenute, citando preoccupazioni per la sicurezza a seguito di una crescente attenzione pubblica in vista della festività. Il ministro dell'Interno Salahuddin Ahmed ha ordinato che il bufalo fosse risparmiato, che l'acquirente fosse rimborsato e che l'animale fosse trasferito allo zoo nazionale di Dhaka.

La decisione è stata presa a causa delle numerose persone che si stavano radunando presso la fattoria, con visitatori provenienti da diverse località per vedere l'animale e la sua distinctive frangia bionda. Il proprietario della fattoria, Ziauddin Mridha, ha raccontato che il soprannome è stato dato da suo fratello minore, che ha notato la somiglianza con il presidente degli Stati Uniti. Mridha ha aggiunto che l'animale è insolitamente mansueto e richiede cure particolari, tra cui alimentazione frequente e bagni regolari.

Il bufalo albino è una rarità in Bangladesh, dove la maggior parte del bestiame ha un colore scuro, e ciò lo rendeva particolarmente evidente durante la stagione di punta del bestiame per l'Eid. Tuttavia, è stato proprio il nickname e la conseguente viralità dei video su Internet a generare un tale interesse da spingere le autorità a intervenire per evitare potenziali problemi di sicurezza.

L'episodio evidenzia come gli eventi tradizionali possano intrecciarsi con la cultura moderna dei social media, trasformando un normale acquisto per una festività religiosa in un fenomeno di costume nazionale. La scelta finale di risparmiare l'animale e destinarlo a uno zoo rappresenta una soluzione che coniuga il rispetto per la tradizione con la gestione di un'imprevista attenzione mediatica, garantendo al contempo la sicurezza pubblica e la salvaguardia di una creatura rara





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