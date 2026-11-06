Bufera su Pierluigi Diaco: difesa dell'intervista a Alberto Ravagnani

Pierluigi Diaco respinge le critiche per l'intervista a Alberto Ravagnani, definendola giornalisticamente inattaccabile e nata dalla scelta dell'ospite di rivelare la propria vita privata in tv.

La questione relativa all'intervista condotta da Pierluigi Diaco nei confronti di Alberto Ravagnani continua a generare intense reazioni nel panorama mediatico italiano. Il conduttore e giornalista si trova al centro di un acceso dibattito dopo la trasmissione del suo talk show BellaMa', andato in onda sulla Rai. Le polemiche sono esplose principalmente sui social network e nella stampa specializzata, a causa dei toni giudicati da alcuni osservatori come eccessivamente inquisitori. L'intervista ha toccato aspetti personali e intimi dell'ex sacerdote, che è attualmente concorrente della famosa gara di danza Ballando con le Stelle. La narrazione si è fatta più complessa con l'intervento del programma satirico Le Iene, che ha tentato di chiarire i retroscena dello scambio.

Intervento di Le Iene e versione di Diaco

Gaston Zama, inviato del noto programma di indagine, ha raggiunto Pierluigi Diaco telefonicamente per ascoltare la sua personale versione dei fatti. Il giornalista Rai ha risposto alle richieste con fermezza, rifiutando qualsiasi forma di scusa o discolpa pubblica. Diaco ha sostenuto con convinzione la correttezza del proprio operato professionale, definendo l'intervista come un atto giornalistico necessario e ben fondato. Ha inoltre rivelato un dettaglio procedurale importante: l'ex sacerdote era stato informato in anticipo sulla natura dello scambio. Secondo quanto dichiarato da Diaco, il presentatore ha convocato Ravagnani in camerino prima dell'inizio delle riprese. Questa pratica, ha precisato il conduttore, non è usuale con gli altri ospiti della trasmissione, ma è stata ritenuta fondamentale in questo caso specifico per garantire trasparenza.

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Prevenzione e consenso sull'intervista dura

Diaco ha spiegato che, durante l'incontro in camerino, ha chiaramente illustrato ad Alberto Ravagnani il tipo di intervista che lo attendeva. Gli ha comunicato che il tono sarebbe stato duro, sincero e diretto, senza giri di parole. Diaco ha altresì espresso le proprie aspettative riguardo alla disponibilità dell'ospite a rispondere con la stessa franchezza richiesta. Alberto Ravagnani ha dato la sua assentimento a queste condizioni, confermando la volontà di procedere con le riprese. I due hanno quindi dato il via alla registrazione, consapevoli del carattere impegnativo del dialogo. Questa fase preliminare di chiarimento è stata citata da Diaco come prova della correttezza deontologica del suo metodo di lavoro.

Narrazione pubblica e domande sulla castità

Il conduttore ha giustificato le domande sulla castità e sulle inclinazioni affettive inserendole nel contesto della pubblica esposizione della vita di Ravagnani. Ha notato che l'ex sacerdote ha scelto di rendere pubblica la propria vicenda attraverso la scrittura di un libro. Questa decisione, secondo Diaco, ha trasformato la sua storia personale in un fenomeno mediatico simile ad altri casi di preti diventati figure note online. Nel momento in cui si narra pubblicamente un cambiamento così profondo legato alla tonaca, diventa naturale chiedersi il motivo della rinuncia alla castità. Pierluigi Diaco ha definito queste interrogative come assolutamente innocue, specialmente nel contesto dell'anno duemila ventisei. La logica giornalistica applicata si basava sul principio che la pubblica narrazione richiede una pubblica rendicontazione.

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Rifarsi agli spunti dell'ospite

Diaco ha assicurato di non aver inventato i temi dell'intervista, ma di essersi limitato a seguire gli spunti forniti dallo stesso Alberto Ravagnani. Ha sottolineato che è stato l'ospite a toccare argomenti legati all'eros, alla castità e alla sessualità durante le proprie dichiarazioni. Il conduttore ha ribadito che ogni clip accompagnata da speech personale del concorrente è stata analizzata per costruire le domande successive. Questo approccio, descritto come attento alla narrazione offerta dall'ospite, ha determinato il corso dell'indagine giornalistica. Diaco ha dichiarato che, indipendentemente dal gradimento del pubblico, la sua condotta è stata improntata alla cortesia e alla sincerità. Ha considerato il suo operato giornalisticamente inattaccabile, rispondendo alla propria coscienza e all'azienda per cui lavora.

Nessuna conseguenza professionale e scuse

Il presentatore ha smentito categoricamente l'esistenza di richiami o sanzioni da parte della direzione Rai. Ha dichiarato esplicitamente che nessuno lo ha richiamato per la sua condotta professionale durante la trasmissione. Pierluigi Diaco ha risposto alle polemiche definendole una buola del niente, attribuendo l'aspro dibattito esclusivamente all'eco dei social network. Ha mantenuto una posizione ferma senza mostrare rimpianti per l'impatto che l'intervista ha avuto sull'ex sacerdote. Non ha provato simpatia o dispiacere per la situazione di Alberto Ravagnani, limitandosi a svolgere il proprio dovere professionale. La sua difesa si concentra sull'importanza di esplorare come un'ex figura religiosa viva l'incontro con la sessualità e l'eros. Questa prospettiva è stata considerata dal conduttore come un elemento di grande interesse umano e professionale, giustificando pienamente le scelte editoriali operate.