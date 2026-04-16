Buffon commosso ricorda Alex Manninger: 'Un amico libero e mai genuflesso'

Il campione Gigi Buffon dedica un toccante messaggio all'ex compagno di squadra Alex Manninger, scomparso prematuramente. Buffon elogia la sua integrità, la sua scelta di libertà e la sua ricerca di felicità nelle cose semplici, dipingendolo come un uomo di grande spessore umano oltre che calcistico.

La scomparsa di Alex Manninger ha scosso profondamente il mondo del calcio, lasciando un vuoto incolmabile. A poche ore dalla tragica notizia di un incidente stradale che ha spezzato la vita dell'ex portiere, il suo ex compagno di squadra alla Juventus , Gigi Buffon , ha voluto dedicargli un commosso ricordo, sottolineando l'ammirazione profonda per la sua integrità e il suo desiderio di libertà .

Buffon ha dipinto Manninger come un uomo che ha scelto consapevolmente di discostarsi dalle logiche spesso soffocanti del calcio professionistico, privilegiando la ricerca della felicità nelle gioie più semplici della vita, come una vita sana immersa nella natura, la pesca e la famiglia. Questa sua scelta radicale, come evidenziato da Buffon, rappresenta un faro in un mondo che troppo spesso si piega a logiche di carrierismo sfrenato e ricerca del guadagno facile.

L'ex portiere austriaco, dopo aver militato in squadre prestigiose come Arsenal, Juventus, Bologna, Siena, Udinese, Augsburg e Liverpool, e aver collezionato 39 presenze con la nazionale austriaca, aveva scelto di ritirarsi ufficialmente nel 2017, a 40 anni, allontanandosi completamente dal calcio giocato per dedicarsi ai suoi interessi nel settore immobiliare e dell'arredamento. Questa decisione, diametralmente opposta a quella di molti altri ex calciatori, testimonia la sua forte volontà di autodeterminazione e la sua ricerca di un'esistenza autentica.

Buffon, che ha condiviso lo spogliatoio con Manninger dal 2008 al 2012, ha ricordato con particolare enfasi la statura umana del compagno, anteponendola alle sue doti calcistiche, pur indiscutibili. Le parole di Buffon tracciano un ritratto vivido di un uomo che ha sempre mantenuto una postura eretta, un orgoglio sobrio e la consapevolezza di ciò che desiderava, distaccandosi con un sorriso sornione dalle pressioni e dalle aspettative del mondo del pallone.

L'augurio finale, pieno di speranza e certezza, è che Manninger continui a guidare da lassù la sua amata moglie e i suoi figli, lasciando un'eredità di valori e principi che trascendono il campo da gioco. La stima e l'affetto di Manninger per Buffon erano reciproci, come testimoniato da sue dichiarazioni passate in cui esprimeva stupore per la tranquillità interiore del compagno e orgoglio per aver condiviso l'esperienza juventina, vista come la chiusura di un cerchio significativo nella sua carriera.

Questo toccante omaggio non fa che confermare la profonda impressione che Alex Manninger ha lasciato non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo, un uomo libero e autentico. La sua vita, sebbene tragicamente interrotta, rimane un esempio di coraggio nel perseguire la propria felicità e indipendenza, un messaggio di speranza in un'epoca complessa e frenetica.

La sua assenza si fa sentire, ma il ricordo della sua integrità e della sua scelta di vita rimarrà indelebile nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di chi, attraverso le parole di amici come Gigi Buffon, ha potuto coglierne la profonda umanità. La sua eredità non è fatta di trofei o record, ma di un esempio luminoso di come sia possibile vivere autenticamente, fedeli a se stessi, anche di fronte alle pressioni e alle seduzioni del successo effimero.





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