Chiarimenti sulla notifica degli atti giudiziari a Francesca Bugamelli durante la puntata di Ore 14. Sottile smentisce l'arresto, Bruzzone commenta il decreto.

Le forze dell'ordine si sono presentate negli studi Rai di viale Mazzini per notificare atti giudiziari alla youtuber Francesca Bugamelli, nota con il nome d'arte Bugalalla. L'episodio è avvenuto durante la registrazione del programma Ore 14, condotto da Salvo Sottile, generando inizialmente un'ondata di malintesi sui social network riguardo alla sorte della conduttrice. La presenza degli agenti ha innescato speculazioni incontrollate sulle reti digitali, portando alla necessità di un chiarimento immediato da parte dei protagonisti coinvolti nella vicenda.

Verità sulla Notifica in Studio

È fondamentale precisare che non vi è stato alcun arresto né alcun accompagnamento coattivo in questura per la influencer e streamer. La procedura seguita dalle autorità prevedeva esclusivamente la notifica di atti giudiziari, una prassi amministrativa standard che ha richiesto la firma di ricevute da parte della interessata. Sottile e Bugamelli hanno smentito categoricamente le fake news circolate online, definendo l'evento come una semplice formalità burocrativa inserita nel corso delle attività lavorative quotidiane in televisione.

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Posizioni di Sottile e Bugamelli

Salvo Sottile ha utilizzato la diretta per ribaltare la narrazione sensazionalistica, invitando la convidata a spiegare i fatti con ironia e trasparenza. Francesca Bugamelli ha confermato di aver ricevuto copie di denunce per diffamazione, sottolineando come tali notifiche rientrino nella normalità per i personaggi pubblici, comprese le esperienze personali dello stesso conduttore televisivo. La youtuber ha rassicurato il pubblico sul suo stato di salute e presenza fisica, confermando la sua disponibilità a partecipare alle prossime puntate del programma televisivo.

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Reazione di Roberta Bruzzone

La criminologa Roberta Bruzzone ha risposto ai chiarimenti pubblicati sui social network intervenendo direttamente su Instagram. L'esperta ha condiviso il decreto di citazione a giudizio, manifestando soddisfazione per l'avanzamento del procedimento legale contro la streamer. Bruzzone ha inoltre criticato la direttrice di Giallo, Albina Perri, per l'uso improprio del termine latitante, specificando che la Bugamelli è stata dichiarata irreperibile solo per la data del 28 gennaio prossimo, quando inizierà il processo.

Contesto Legale e Prossimi Passi

Il procedimento legale vede Francesca Bugamelli accusata di dichiarazioni gravi verso Roberta Bruzzone, Serena Gasperini, Davide Parenti, Roberta Rei e RTI. Le accuse includono corruzione di pubblici ministeri, gestione di associazioni a delinquere e possesso di materiale illecito, mentre le parti lese contestano la diffusione di informazioni false e accordi illeciti. La presenza in Italia della youtuber, rientrata da Miami per la presentazione del libro Garlasco, ha permesso l'esecuzione delle notifiche prima dell'inizio delle udienze giudiziarie previste a breve.