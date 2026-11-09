Bukele invia 2500 soldati ad Haiti dopo il rapimento di tecnici salvadoregni

Il presidente Nayib Bukele ha inviato 2.500 soldati ad Haiti per recuperare quattro tecnici rapiti. Un'operazione militare senza precedenti che ha suscitato preoccupazioni internazionali.

Il presidente del Salvador Nayib Bukele ha dispiegato 2.500 soldati ad Haiti a seguito del presunto rapimento di quattro tecnici dell'aviazione salvadoregna avvenuto il 18 ottobre nella capitale Port-au-Prince. Questa decisione ha trasformato una missione di salvataggio in un'operazione militare su vasta scala, segnando un punto di non ritorno nella crisi di sicurezza che affligge il paese caraibico. I quattro tecnici faceva parte della Gang Suppression Force, una forza internazionale di polizia approvata a giugno dalle Nazioni Unite e sostenuta da Washington per contrastare la violenza delle bande criminali.

Nayib Bukele giustifica l'intervento militare

Il leader salvadoregno ha chiarito che il suo paese non intende invadere Haiti né dominarne la popolazione, sottolineando di essere una nazione modesta e in via di sviluppo interessata solo al rientro dei suoi cittadini. Durante una conferenza stampa alla presenza della presidente peruviana Keiko Fujimori, Bukele ha dichiarato che l'obiettivo era dare una lezione alle bande criminali responsabili della sofferenza del popolo haitiano. L'operazione ha ricevuto l'appoggio degli Stati Uniti, oltre al supporto logistico della Repubblica Dominicana e della Colombia, con il Salvador che si assume il 90% dei costi dell'operazione.

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Reazioni e preoccupazioni locali

Un giornalista haitiano dell'AyiboPost e collaboratore del Washington Post ha rilevato che alcuni cittadini, stanchi degli abusi delle bande, ammirano i metodi repressivi di Bukele. Tuttavia, esistono forti dubbi su come le truppe del leader salvadoregno si inseriscano nell'attuale struttura di sicurezza. Mérancourt ha spiegato che alcuni segnali indicano che Bukele voglia un'operatività autonoma rispetto alla Gang Suppression Force, sollevando preoccupazioni tra i difensori dei diritti umani riguardo alle regole di ingaggio, alla responsabilità e al rischio di vittime civili.

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Aumento della violenza e danni alle infrastrutture

Dopo il 18 ottobre, si è registrato un aumento della violenza con scontri a fuoco che hanno causato feriti, tra cui donne e bambini. Medici senza frontiere (Msf) ha reso noto il 28 ottobre che negli ospedali a Tabarre e a Cité Soleil sono arrivati pazienti con ferite da armi da fuoco e ustioni per esplosioni di droni. Molti feriti in gravi condizioni hanno impiegato ore per raggiungere le strutture sanitarie perché le strade e i ponti erano stati bloccati dalle bande, aggravando la crisi umanitaria.

Posizione delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite hanno preso le distanze dal dispiegamento di forza voluto da Bukele, confermando che la maggioranza delle truppe opera al di fuori della Gang Suppression Force autorizzata dal Consiglio di sicurezza. Questo dispiegamento suscita preoccupazioni sulla legittimità giuridica della missione e sulla sovranità di Haiti, visto che Bukele ha inviato le truppe senza un accordo preventivo con le autorità locali. Le truppe fanno capo a un comandante salvadoregno a Port-au-Prince anziché al generale di divisione mongolo responsabile della missione multinazionale.