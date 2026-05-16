Bulgaria: Dara vince gli Eurovision Song Contest 2026

Dara, Anya, è la vincitrice degli Eurovision Song Contest 2026 con la sua canzone Bangaranga. La cantante bulgara ha vinto la finale contro Israele e Australia.

Dara con la sua Bangaranga porta la Bulgaria sul tetto dell’Europa; è lei la vincitrice degli Eurovision Song Contest 2026 . La cantante ha portato a casa un risultato stratosferico, vincendo su Israele e sull’ Australia , seconda e terza.

È stata una gara sino all’ultimo, dove i risultati non sono mai stati scontati sino all’ultimo e l’Italia ha potuto sperare di vincere. Ma la vittoria ha sorriso alla Bulgaria e alla frizzante Bangaranga di Dara. Una hit, che sicuramente ci farà ballare per tutta l’estate, e che è piaciuta sia al pubblico che alle Giurie Nazionali.

Tumulto ma anche rivolta ed è associato al rumore, da qui il ritmo caotico della canzone, che fa capire subito che il termine è usato nell’accezione positiva e addirittura liberatoria del termine. Simboleggia la forza interiore contro la paura e la stessaed è un invito a smettere di farsi bloccare dalle paure e dalle insicurezze.

Con ritmi quasi tribali, la rivolta personale provoca caos ma è quella lani, scuotendo la propria vita ne crea un’altra, in grado di non avere più schemi opprimenti e pronta a prendere in mano il suo destino. La Bulgaria si prende il primo posto dopo una votazione serratissima e – come abbiamo già detto – durante la quale tutto sembrava possibile.

Arrivata al faccia a faccia con Israele, arrivato al primo posto dopo i voti del televoto, Dara e Bangaranga vincono con 516 punti. Eurpvision Song Contest 2026, la DIRETTA della finale con Sal Da Vinci in gara per L’Italia. Chi vincerà





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Eurovision Song Contest 2026 Dara Bangaranga Bulgaria Vince Finale Contro Israele Australia

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