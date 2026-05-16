Bulgaria: Dara vince gli Eurovision Song Contest 2026

Dara, Anya, è la vincitrice degli Eurovision Song Contest 2026 con la sua canzone Bangaranga. La cantante bulgara ha vinto la finale contro Israele e Australia.
Dara con la sua Bangaranga porta la Bulgaria sul tetto dell’Europa; è lei la vincitrice degli Eurovision Song Contest 2026 . La cantante ha portato a casa un risultato stratosferico, vincendo su Israele e sull’ Australia , seconda e terza.
È stata una gara sino all’ultimo, dove i risultati non sono mai stati scontati sino all’ultimo e l’Italia ha potuto sperare di vincere. Ma la vittoria ha sorriso alla Bulgaria e alla frizzante Bangaranga di Dara. Una hit, che sicuramente ci farà ballare per tutta l’estate, e che è piaciuta sia al pubblico che alle Giurie Nazionali.
Tumulto ma anche rivolta ed è associato al rumore, da qui il ritmo caotico della canzone, che fa capire subito che il termine è usato nell’accezione positiva e addirittura liberatoria del termine. Simboleggia la forza interiore contro la paura e la stessaed è un invito a smettere di farsi bloccare dalle paure e dalle insicurezze.
Con ritmi quasi tribali, la rivolta personale provoca caos ma è quella lani, scuotendo la propria vita ne crea un’altra, in grado di non avere più schemi opprimenti e pronta a prendere in mano il suo destino. La Bulgaria si prende il primo posto dopo una votazione serratissima e – come abbiamo già detto – durante la quale tutto sembrava possibile.
Arrivata al faccia a faccia con Israele, arrivato al primo posto dopo i voti del televoto, Dara e Bangaranga vincono con 516 punti. Eurpvision Song Contest 2026, la DIRETTA della finale con Sal Da Vinci in gara per L’Italia. Chi vincerà
Eurovision Song Contest 2026 Dara Bangaranga Bulgaria Vince Finale Contro Israele Australia
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