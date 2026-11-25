Le autorità bulgare hanno fermato una barca con 35 migranti al largo di Sinemorets. Si tratta del primo caso da mesi, mentre i tentativi di invasione sono in calo rispetto al 2025.

Le autorità di confine bulgare hanno intercettato mercoledì un'imbarcazione con a bordo 35 migranti, segnando il primo incidente di questo tipo da diversi mesi. L'operazione è stata condotta nelle acque territoriali del Mar Nero, al largo della costa sud-orientale della Bulgaria. Questa azione conferma il continuo impegno del governo nell'accrescere la sicurezza delle frontiere nazionali.

Come è avvenuta l'intercettazione della barca

Le forze dell'ordine hanno individuato l'imbarcazione irregolare nelle prime ore del mattino, mentre navigava fuori dalla costa bulgara. I funzionari di frontiera hanno monitorato attentamente la barca fino a quando non è approdata vicino al villaggio di Sinemorets. Questa località si trova nella regione sud-orientale del paese, una zona storicamente sensibile per i movimenti migratori via mare.

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Assistenza ai migranti e ruolo del governatore

I migranti, che includevano anche bambini, sono stati trasferiti nella vicina città balneare di Tsarevo. Secondo quanto dichiarato dal governatore regionale di Burgas, Diko Dikov, il gruppo ha ricevuto assistenza medica immediata e indumenti pesanti. L'agenzia di stampa BTA ha riferito che le autorità locali hanno garantito le cure necessarie per stabilizzare le condizioni dei nuovi arrivati.

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Tendenze migratorie e confronto con i dati del 2025

La Bulgaria, membro dell'Unione europea, ha intensificato i pattugliamenti lungo il confine terrestre con la Turchia negli ultimi anni. Il Ministero dell'Interno bulgaro ha riportato che, nei nove mesi fino a settembre, circa 7.000 migranti hanno tentato di entrare in Bulgaria. La maggior parte di questi tentativi è avvenuta sia via terra che via mare, provenendo principalmente dalla Turchia.

Conseguenze e next steps per la sicurezza

I dati attuali mostrano una diminuzione rispetto ai circa 12.270 tentativi registrati nello stesso periodo del 2025. Questo calo indica un possibile effetto delle misure di rinforzo delle frontiere adottate dal governo. La Bulgaria rimane vigile per prevenire nuovi ingressi illegali, monitorando costantemente la situazione nel Mar Nero e lungo i confini terrestri.