La Bulgaria riceve la multa massima UE per eccesso di deficit. La Commissione europea propone la sanzione dopo il mancato rispetto dei parametri fiscali nel 2026.

La Bulgaria si trova ora sotto la lente d'ingrandimento delle autorità europee per la violazione delle regole di bilancio, ricevendo una proposta di sanzione dalla Commissione Europea. Questo sviluppo arriva poco meno di un anno dopo l'adesione del Paese alla moneta unica, un traguardo che ora è offuscato da gravi problemi fiscali.

Procedura aperta per spesa pubblica fuori controllo

La Commissione Europea ha formalmente raccomandato al Consiglio di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Bulgaria, accertando l'esistenza di un deficit eccessivo. Questa decisione segue un'analisi dettagliata delle risposte fornite da Sofia, che sono state giudicate "insufficienti" per correggere la situazione.

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Il Commissario europeo per l'Economia, Valdis Dombrovskis, aveva anticipato questa mossa già il 10 giugno, dichiarando che la situazione richiedeva un intervento immediato. Il Consiglio Ecofin ha poi confermato l'esistenza del disavanzo il 10 luglio, chiedendo l'adozione di misure correttive concrete da parte del governo bulgaro.

Le risposte provenienti da Sofia non hanno soddisfatto i criteri stabiliti dai regolamenti europei. La Commissione ha sottolineato che la spesa netta nel 2026 è prevista per crescere a un ritmo significativamente più rapido rispetto alle raccomandazioni del Consiglio, nonostante la flessibilità offerta dalla clausola di deroga nazionale.

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Stime fiscali e discrepanze sui numeri

Un elemento cruciale in questa disputa riguarda le proiezioni economiche. La Commissione Europea stima che l'aumento della spesa netta sia circa del 10,1%, ben oltre il limite consentito del 4,2%. Questa discrepanza è stata definita "particolarmente grave" dal commissario Dombrovskis, configurando una non conformità evidente alle regole europee.

Nel frattempo, il Ministero delle Finanze di Sofia ha concordato con la Commissione una stima del deficit delle amministrazioni pubbliche bulgare per il 2026 pari al 5,0% del PIL. Questo dato supera nettamente i parametri di riferimento, che inizialmente erano stati fissati al 2,8% sia per il 2025 che per il 2026.

L'impatto di un'inflazione sostanzialmente superiore alle previsioni ha influenzato il tasso di crescita della spesa netta, dovuto principalmente a uno shock esterno sui prezzi dell'energia. Sebbene questo rappresenti un fattore attenuante, la Commissione lo considera di importanza limitata rispetto all'entità dello scostamento dal percorso correttivo richiesto.

Calcolo della multa e impatto economico

La sanzione proposta per la Bulgaria può arrivare fino allo 0,02% del PIL, che rappresenta il tetto massimo previsto per gli Stati dell'area euro che non correggono adeguatamente un disavanzo eccessivo. Questo importo non è automatico, ma richiede l'approvazione finale da parte del Consiglio dell'Unione Europea dopo la proposta della Commissione.

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Il Ministero delle Finanze di Sofia stima il PIL bulgaro per il 2026 in circa 130,459 miliardi di euro. Di conseguenza, lo 0,02% corrisponde a circa 26,1 milioni di euro. Altre stime, come quelle della Sima del Fondo Monetario Internazionale, indicano un importo leggermente inferiore di 25,26 milioni di euro.

Questa cifra, sebbene significativa in termini assoluti, viene interpretata dal commissario Dombrovskis come un monito piuttosto che come una punizione devastante. La riduzione delle sanzioni nell'originario Patto di Stabilità e Crescita, da fino all'1% del PIL a livelli più contenuti, mira a rendere le regole concretamente applicabili senza aggravare ulteriormente le difficoltà finanziarie degli Stati membri.

Contesto e prospettive future per Sofia

La situazione della Bulgaria rappresenta un caso emblematico delle sfide che emergono dopo l'adozione dell'euro. Il 1 gennaio 2026, Bruxelles aveva celebrato l'ingresso di Sofia nell'eurozona come un'importante pietra miliare, promettendo benefici pratici per cittadini e imprese.

Sebbene i primi effetti positivi siano visibili, come il miglioramento del rating del credito e la riduzione dell'impatto inflazionistico della conversione, la correzione del disavanzo rimane una priorità urgente. Il governo bulgaro dovrà now affrontare la pressione europea per allineare le proprie politiche fiscali agli standard richiesti, evitando conseguenze economiche più severe.