Bulgaria: Secondo turno presidenziale tra Iotova e Gyurov

Bulgaria al voto per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Iliana Iotova e Andrey Gyurov si sfidano in un contesto di tensioni marittime.

I cittadini bulgari si sono recati alle urne domenica 1 novembre 2026 per partecipare al secondo turno delle elezioni presidenziali a Blagoevgrad e nel resto del paese. Questo scrutinio decisivo segue un primo turno tenutosi lo scorso fine settimana che, nonostante la partecipazione di ventisette candidati, non ha prodotto un vincitore assoluto. La presidente uscente Iliana Iotova, sessantuno anni, e l'ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov, cinquanta anni, sono gli unici due contendenti rimasti in corsa dopo che nessuno dei due ha raggiunto la soglia necessaria del cinquanta percento dei voti nel ballottaggio iniziale.

Contesto Geopolitico E Attacchi Aerei

Le elezioni si svolgono in un momento di alta tensione internazionale, segnato da una serie di attacchi con droni contro navi mercantili nelle vicinanze della costa bulgara del Mar Nero durante il mese precedente. Questi eventi hanno provocato condanne internazionali diffuse e sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla potenziale espansione del conflitto ucraino oltre i confini regionali. Si teme che circa due dozzine di marinai siano morti a causa di questi attacchi, spingendo il governo bulgaro a richiedere assistenza agli alleati per rafforzare la sicurezza marittima nella regione.

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La gravità della situazione è stata ulteriormente evidenziata mercoledì, quando una nave portacontainer greca è affondata dopo essere stata colpita da droni marini. Entrambi i principali candidati alla carica presidenziale hanno condannato fermamente questi attacchi. Il primo ministro Rumen Radev, che sostiene attivamente la candidata Iliana Iotova, ha dichiarato pubblicamente che l'esito degli attacchi giova alla Federazione Russa, sottolineando le implicazioni strategiche di tali violenze sulle rotte commerciali e sulla stabilità regionale.

Differenze Ideologiche Tra I Candidati

Sebbene entrambi i candidati abbiano invocato una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina, le loro posizioni politiche e i loro sostenitori riflettono divisioni profonde all'interno della società bulgara. Una vittoria di Iliana Iotova rappresenterebbe un momento storico, rendendola la prima donna eletta alla presidenza della Bulgaria. La sua ascesa alla carica è avvenuta originariamente a gennaio, quando è diventata presidente ad interim dopo che Rumen Radev si è dimesso per candidarsi e vincere le elezioni parlamentari.

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Radev ha vinto quelle elezioni parlamentari presentandosi su una lista che molti analisti politici hanno considerato vicina al Cremlino, creando un'atmosfera politica complessa. Al contrario, Andrey Gyurov, che quest'anno ha ricoperto la carica di primo ministro ad interim, è sostenuto dai partiti riformisti e filo-occidentali. Gyurov ha espresso a lungo il proprio sostegno all'Ucraina e, durante il suo mandato di premier, ha firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza con Kiev, consolidando i legami con l'Occidente.

Sostenitori Politici E Affluenza Alle Urne

Il panorama politico bulgaro vede anche l'appoggio di figure di destra verso Gyurov, tra cui l'ex premier Boiko Borisov. Questa coalizione eterogenea sottolinea l'ampiezza del sostegno per il candidato riformista, che mira a posizionare la Bulgaria più saldamente nell'orbita occidentale. Le elezioni si sono caratterizzate per un'affluenza alle urne ai minimi storici nel primo turno, un dato che potrebbe influenzare la dinamica del ballottaggio e la percezione del consenso popolare sui temi della sicurezza e della diplomazia.

Gli exit poll saranno pubblicati immediatamente dopo la chiusura delle sezioni elettorali, prevista per le ore ventuno (le diciotto zero zero GMT). Il risultato ufficiale è atteso probabilmente lunedì, una volta completato lo spoglio completo delle schede votate. La comunità internazionale osserva con attenzione questo processo elettorale, considerando come l'esito possa influenzare la posizione della Bulgaria nei confronti delle sanzioni contro la Russia e del supporto militare all'Ucraina nei prossimi anni.