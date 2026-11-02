Burnham e Carlo al vertice del Commonwealth ad Antigua

Il primo ministro Andy Burnham e Re Carlo aprono il summit a St John's, discutendo debito, commercio e scuse per la schiavitù con i leader del Commonwealth.

Il primo ministro britannico Andy Burnham si trova a St John's ad Antigua e Barbuda per presiedere un vertice cruciale del Commonwealth che si terrà martedì 2 novembre 2026. In questa sede, Burnham presenterà una nuova visione economica volta a risanare i debiti dei paesi membri e a potenziare gli scambi commerciali internazionali.

Visione Economica e Debito Sovrano

Andy Burnham utilizzerà questo forum per sostenere che il Commonwealth può assumere un ruolo più attivo nel risolvere le sfide globali attuali. Tra queste priorità figurano la lotta contro il cambiamento climatico, la stimolazione della crescita economica e il rafforzamento della sicurezza internazionale per tutti gli stati membri.

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Il governo britannico ha evidenziato che circa la metà dei paesi in via di sviluppo afflitti da un debito insostenibile appartiene al Commonwealth. L'aumento dei tassi di interesse a livello globale sta aggravando ulteriormente la pressione finanziaria su queste nazioni, rendendo necessario un intervento coordinato.

Posizione sulle Scuse Storiche

Re Carlo, capo simbolico dell'organizzazione, è impegnato in una visita settimanale nei Caraibi durante la quale ha cercato di riconoscere le grandi sofferenze e le ingiustizie del passato. Tuttavia, il monarca non ha emesso una scusa formale per la schiavitù, mantenendosi fedele all'approccio istituzionale a lungo termine del governo britannico.

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Andy Burnham, invece, ha dichiarato nel fine settimana la sua apertura verso richieste di scuse formali relative al ruolo storico della Gran Bretagna nella schiavitù. Il suo portavoce ha specificato lunedì che i colloqui inizieranno ad Antigua per determinare la forma che eventuali scuse potrebbero assumere.

Secondo quanto riportato dal portavoce, è giusto discutere adeguatamente una scusa formale con i paesi e le comunità più colpiti. Questo approccio evita di decidere unilateralmente la natura delle scuse, privilegiando un dialogo inclusivo rispetto a imposizioni esterne.

Investimenti e Criticità Regionali

Burnham annuncerà l'istituzione di taskforce dedicate ad aumentare gli investimenti nei settori delle risorse minerali critiche dei paesi del Commonwealth. Parallelamente, verranno ridotte le barriere commerciali e stanziati quaranta milioni di sterline per infrastrutture critiche nei Caraibi nei prossimi tre anni.

La comunità caraibica CARICOM, comprendente ventitré stati tra cui Giamaica e Bahamas, continua a spingere affinché il tema dei risarcimenti sia inserito ufficialmente nell'agenda. La storia documentata indica che almeno dodici milioni e mezzo di africani furono deportati tra il XV e il XIX secolo.

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La Gran Bretagna trasportò circa tre milioni e duecentomila persone attraverso l'Atlantico, distinguendosi come una delle nazioni principali nel traffico schiavista. Questi dati storici alimentano le richieste di giustizia da parte dei paesi membri che partecipano al vertice.