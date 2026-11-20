Prime ministro Andy Burnham e Ursula von der Leyen annunciano un nuovo start nelle relazioni UE-Regno Unito con accordi su agrifood e clima, aprendo la strada a un futuro riavvicinamento post Brexit.

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha definito la recente riunione a Bruxelles come un momento significativo per la Gran Bretagna e l'Europa, segnando la fine di un lungo periodo di distanza diplomatica. Dopo dieci anni, sette premier diversi e innumerevoli trattative complesse seguite al referendum che ha sancito la separazione tra Londra e Bruxelles, le due parti hanno finalmente riunito i propri rappresentanti al tavolo delle trattative. Questo vertice rappresenta il primo vero passo concreto verso un nuovo riavvicinamento strategico tra il Regno Unito e l' Unione Europea, dopo un decennio di separazione istituzionale.

Accordi commerciali e cooperazione pratica

Le due parti hanno deciso di rilanciare la cooperazione in settori chiave come il commercio, la sicurezza, l'agricoltura, la gestione del clima e la mobilità delle persone. Non si tratta solo di un tentativo superficiale di ricucire i rapporti diplomatici, ma di un impegno serio per definire i confini di questo nuovo riavvicinamento e, potenzialmente, per tracciare la strada che potrebbe portare Londra nuovamente all'interno dell'Unione Europea in futuro. Andy Burnham è stato ricevuto ufficialmente dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo António Costa per discutere queste tematiche.

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La giornata di negoziati è iniziata con un colloquio privato di poco meno di un'ora tra i tre leader principali, seguita da una sessione plenaria che ha coinvolto i ministri del governo britannico e i commissari europei. Alla conclusione del summit, sono stati annunciati numerosi accordi specifici volti a un completo reset delle relazioni tra il Regno Unito e i 27 Stati Membri dell'UE. Questo risultato risponde direttamente alla richiesta avanzata da Andy Burnham ed è stato confermato da António Costa durante la conferenza stampa tenuta al termine dei lavori.

Motivazioni geopolitiche e vantaggi economici

La nascita di questo nuovo rapporto nasce dalla consapevolezza condivisa tra Londra e Bruxelles che, in un mondo sempre più instabile, sia necessario fare squadra. Dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina alle minacce dei dazi statunitensi, dal controllo cinese sui minerali strategici fino alla guerra in Iran, l'Europa e la Gran Bretagna da sole possono fare ben poco. Questo concetto è stato reso evidente dall'incontro trilaterale avvenuto in questi giorni a Shenzhen, che ha visto la partecipazione di Cina, Stati Uniti e Russia, dimostrando la necessità di una posizione comune occidentale.

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Andy Burnham aveva anticipato questa visione la vigilia del summit affermando chiaramente che in un mondo più pericoloso, uniti si diventa più forti. António Costa ha fatto eco a queste parole, ricordando che la sicurezza e la prosperità dell'Unione Europea e del Regno Unito sono strettamente intrecciate. Il primo passo di questo nuovo rapporto è quindi principalmente pratico, volto a tornare a collaborare laddove la separazione ha reso più complicati gli scambi commerciali e dove le sfide comuni rendono conveniente stare dalla stessa parte.

Dettagli degli accordi e prossime tappe

Gli accordi raggiunti riguardano tre grandi dossier specifici e di grande impatto economico. Il più significativo riguarda l'agroalimentare, che da marzo 2028 faciliterà il commercio di animali, piante e prodotti correlati eliminando i certificati e i controlli sanitari oggi richiesti. Questa misura porterà un beneficio stimato dal governo britannico fino a 5,1 miliardi di sterline all'anno per l'economia del paese.

Dal 2028 saranno inoltre collegati i sistemi di scambio delle emissioni di carbonio del Regno Unito e dell'Unione Europea. Questa connessione apre la strada all'esenzione di prodotti industriali come acciaio e alluminio dai rispettivi prelievi sul carbonio alle frontiere. Anche in questo caso, l'intesa potrebbe valere fino a 3,8 miliardi di sterline all'anno per l'economia britannica, riducendo significativamente i costi per le aziende esportatrici.

Questioni migratorie e future sfide politiche

Inoltre, dal 2030 sarà possibile vivere, lavorare o studiare dall'altra parte della Manica per un massimo di tre anni. Questa scelta appare politicamente delicata per Londra, visto che l'immigrazione è stata uno dei temi centrali della campagna per il Leave durante il referendum del 2016. Restano comunque alcuni nodi da sciogliere, a partire dalle tasse universitarie per gli studenti europei nel Regno Unito. L'Unione Europea chiede che possano accedere alle tariffe riservate ai cittadini britannici, mentre Londra preferisce offrire prezzi ridotti ma non del tutto equiparati.

Le parti si sono quindi date sei mesi di tempo per trovare un'intesa su questa questione sensibile. È molto più delicata ancora la richiesta britannica di vedersi riconosciuto uno status speciale nell'ambito delle norme Made in Europe, in particolare per il settore automobilistico. Bruxelles si è detta disponibile a discutere, ma ha chiesto in cambio che Londra si allinei alle politiche dell'UE che limitano le importazioni di auto elettriche cinesi.

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Prospettive future e dibattito interno

Il negoziato su questi punti specifici proseguirà nei prossimi mesi, con un approccio cauto ma costruttivo da entrambe le parti. Andy Burnham ha già proposto di tenere un nuovo summit tra un anno per fare il punto sui progressi compiuti e per rafforzare ulteriormente il riavvicinamento post Brexit. Questa iniziativa dimostra la volontà di mantenere alta l'attenzione politica sulla relazione bilaterale.

Proprio a proposito del referendum tenutosi una decade fa, Andy Burnham è stato netto nel suo giudizio: ha affermato che la Brexit che è stata imposta non ha funzionato. Ha sottolineato che il paese ha perso più di quanto ha guadagnato da questa separazione, definendo il summit di Bruxelles un primo passo essenziale per riparare i danni di quella decisione.

Lo spiraglio più grande in questa direzione è arrivato quando il premier britannico ha lasciato aperta, per il futuro, anche l'ipotesi di un ritorno nell'Unione Europea. Andy Burnham ha precisato che non ci sarà alcun rientro durante l'attuale legislatura e che qualsiasi scelta futura dovrà comunque passare attraverso un referendum o il voto degli elettori. Tuttavia, il semplice fatto che l'ipotesi sia tornata a essere parte del dibattito politico britannico, dice molto sulla distanza percorsa dal 2016 a oggi.

A casa, la posizione servita dal premier britannico ai sostenitori del Leave non avrebbe potuto essere più contrastante. I sostenitori del Brexit si stanno già facendo sentire, convinti che il nuovo riavvicinamento minacci l'indipendenza nazionale del Paese. Sono già sorti gruppi di opposizione interni, guidati dai veterani delle battaglie del 2016, che vedono con preoccupazione questa nuova apertura verso Bruxelles.