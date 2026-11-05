Burnham Esclude Putin dal Vertice G20 2027 a Manchester

Il premier britannico Andy Burnham conferma che Vladimir Putin non parteciperà al G20 del 2027 a Manchester, contrastando l'invito USA a Miami.

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha chiarito che il presidente russo Vladimir Putin non sarà invitato al vertice del G20 che si terrà la prossima anno nel Regno Unito. Questa decisione, riportata giovedì dal The Economist, segna una posizione netta del governo britannico rispetto alla partecipazione di Mosca all'evento internazionale.

Posizione britannica sul vertice G20

Secondo quanto affermato da Burnham, l'invito formale per Putin è stato escluso dalla lista degli ospiti per il prossimo appuntamento globale. L'Ufficio del premier non ha fornito immediatamente ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali in risposta alle richieste di chiarimenti da parte della stampa. La notizia conferma un approccio distinto rispetto ad altre nazioni occidentali nella gestione delle relazioni diplomatiche con la Russia.

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Confronto con l'invito statunitense

La posizione di Londra si contrappone a quella espressa dagli Stati Uniti. A settembre, il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato che Washington aveva invitato Putin a partecipare a un incontro del G20 programmato per Miami nel mese di dicembre. Rubio ha spiegato che questa iniziativa avrebbe offerto al leader russo un'opportunità di dialogo diretto con il presidente Donald Trump e con altri leader mondiali presenti.

Membri G20 e contesto diplomatico

Nonostante gli intensi sforzi occidentali volti a isolare Mosca, la Russia mantiene tuttora il suo status di membro ufficiale del G20. Questa adesione persiste nonostante l'invasione su larga scala dell'Ucraina, che ha portato a sanzioni severe e al congelamento delle relazioni diplomatiche tradizionali. La permanenza di Mosca nel blocco rappresenta una delle divisioni geopolitiche più evidenti all'interno dell'organizzazione.

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Dettagli sull'organizzazione e logistica

Tradizionalmente, i leader dei paesi ospitanti hanno l'abitudine di invitare tutti i membri del gruppo a partecipare al vertice annuale. Questo protocollo diplomatico viene generalmente rispettato per garantire l'inclusività e la rappresentatività delle decisioni prese durante l'evento. La rottura di questa norma da parte del Regno Unito evidenzia la gravità della situazione attuale.

Prossimi passi e calendario

Il vertice annuale del G20 del prossimo anno si terrà nel mese di novembre, precisamente nella città di Manchester. Questa metropoli si trova nel nord-ovest dell'Inghilterra ed è il centro di una regione in cui Andy Burnham è stato precedentemente sindaco. La scelta di Manchester come sede sottolinea il legame diretto tra il premier e la città ospitante, rafforzando la sua influenza sulle decisioni logistiche e diplomatiche dell'evento.